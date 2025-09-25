Šef DP-a o afričkoj svinjskoj kugi: 'Nemojte nam pakirati da smo bili za one koji švercaju'

Dok se slavonski svinjogojci suočavaju s eutanazijom stoke, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava je krizu uokvirio tezom o "specijalnom ratu" protiv Hrvatske, istovremeno braneći dramatičan zaokret svoje stranke koja je prije samo dvije godine žestoko prosvjedovala protiv istih mjera koje sada provodi.

Penavina sumnja u "specijalni rat" potaknuta je, kako tvrdi, prodorom virusa na farme s najvišim biosigurnosnim standardima, poput Belja, gdje policija istražuje je li zaraza podmetnuta.

- Premijer je rekao da nema dokaza o specijalnom ratu. Kada govorimo o tome, evo protupitanje, imamo li tisuću utvrđenih ilegalnih svinja? Imamo situaciju gdje dolaze službe u selo, a sprečava ih se u obavljanju djelatnosti. Tko to radi neka utvrde službe. Iznosim pretpostavku, ili se sve događa slučajno ili je riječ o specijalnom vidu rata gdje je riječ o švercerima svinja i rade štetu zemlji. Na stolu je teza i dužnost je da propitamo - rekao je u Dnevniku Nove TV.

Prije dvije godine im je bila kriva Vlada, rekli su da se premijeru pomutilo, a sad kad je ministar iz redova DP-a - sad je specijalni rat.

- Ja sam se tada bunio, jednako kao i seljaci. Imali smo divlje svinje u šumama koje nitko ne ukapa. Imali smo na javnim površinama zaražene svinje, seljake koji zovu u pomoć. Širilo se na sve strane - dodao je šef DP-a.

Na pitanje hoće li ići s njima, ako prosvjednici opet izađu na ulice, Penava je rekao da treba pričati o tome.

- Postoji dio neodgovornih pojedinaca, a možda i organiziranih skupina koje rade ilegalan posao i prijete svim ljudima koji odgovorno drže svinje i drže se zakona - kaže.

Dok je 2023. godine prozivao Vladu zbog nesnalaženja i podržavao prosvjede seljaka protiv eutanazije, danas, kada je ministar poljoprivrede iz redova DP-a, retorika je drugačija. Oporba ga je podsjetila da su upravo on i njegovi stranački kolege bili na cesti uz prosvjednike, optužujući tadašnju vlast za uništavanje hrvatskog sela.

- Imali smo isti cilj i onda i sada. Ne može vam se dogoditi da ubijate tisuće svinja, da ne radite promjenu sustava. Činjenica je da po lovištima imamo divlje svinje. Da nismo sve počistili, sve što je sumnjivo. Izlaze službe ove države koje su zadužene za to, imamo blokadu da bi ljudi prikrili svoje ilegalne aktivnosti - rekao je Penava.

Penava je prije dvije godine bio protiv ubijanja svinja, a sada kaže da treba sve pročistiti.

- Nemojte nam pakirati da smo bili za one koji švercaju. Bili smo i onda i sada za ljude koji poštuju cilj. Treba poštovati zakon. Meni je u interesu hrvatski seljak - kaže.

Penava je prstom upro u općinu Jagodnjak, gdje je, kako tvrdi, detektirano deset neregistriranih proizvođača, a na čijem je čelu načelnica iz redova SDSS-a. Njegov stranački kolega Stipo Mlinarić Ćipe otišao je i korak dalje, povezavši izbijanje svinjske kuge s "četničkim ustankom".

Penava je ponudio objašnjenje koje svjedoči o pragmatizmu, ali i političkoj nedosljednosti.

- Sad sam dvije godine stariji... Vlast i oporba - nije ista pozicija. To je istina, ali ciljevi su isti - kazao je.

Obećao je da će biti svinjokolje.