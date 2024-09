Odbor za pravosuđe je odbio da se sjednica dovrši kada to dopuste obveze Ivana Turudića

Tematsku sjednicu saborskog Odbora za pravosuđe obilježila su u petak prepucavanja HDZ-a, oporbe i Glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića pri čemu nije prihvaćen Grmojin prijedlog da se sjednica o curenju informacija iz izvida i istraga dovrši kada to dopuste Turudićeve obaveze. Taj prijedlog zaključka predsjednika Odbora za pravosuđe Nikole Grmoje (Most), nakon više od tri sata trajanja sjednice, podržala su tri člana odbora, a šest ih je bilo protiv.

Grmoja je i pokrenuo inicijativu za održavanje tematske sjednice o curenju informacija nakon uhićenja dvojice HDZ-ovaca koji su prije toga dali ostavke na svoje dužnosti - Josip Škorić na dužnost predsjednika uprave Hrvatskih cesta i Josip Šarić na dužnost saborskog zastupnika. To je, kaže, učinio jer su se "u javnosti pojavile opravdane sumnje da su informacije o uhićenjima došle do osumnjičenih ili, još gore, do samog vrha HDZ-a i predsjednika Vlade, koji je onda tražio njihove ostavke kako stranka ne bi došla u još veće probleme".

Turudić je nakon sat vremena napustio sjednicu na kojoj je više puta odlučno odbacivao oporbene sumnje da postoji bilo kakvo curenje informacija koje provodi DORH. "Nemam nikakvih saznanja i poričem da bi sa strane DORH-a ikakav podatak koji nije smio izaći izašao u javnost", rekao je referirajući se na uhićenja Šarića i Škorića.

S gnušanjem je odbacio sumnje oporbe da je u tom slučaju došlo do curenja informacija te da je on osobno Škoriću i Šariću odavao činjenicu da će biti uhićeni. "Nisam odao nikakvu tajnu. Ne poznam ljude, nisam sa njima u kontaktu i nisam nikome govorio. Ta akcija USKOK-a je prošla dobro i uredno", naglasio je.

Najavio je da će u njegovom mandatu biti procesuiran svatko tko učini kazneno djelo povrijede tajnost postupka.

Na upit Urše Raukar-Gamulin (Možemo!) vidi li vezu između toga što su Škorić i Šarić neočekivano dali ostavke bez uvjerljivih argumenata, a potom su uhapšeni te planira li provesti istragu o tome, Turudić je odgovorio da njegov posao nije utvrđivati unutarnje porive dvojice okrivljenika zašto su podnijeli ostavke. Naveo je da je u odnosu na Šarića bio spreman zahtjev saborskom Mandatno-imunitetnom povjerenstvu za skidanje imuniteta. Takav je zahtjev išao u ponedjeljak, a u petak poslijepodne su dobili obavijest da je Šarić podnio ostavku te je takav zahtjev postao bespredmetan, pojasnio je.

Poručio je i da neće pokrenuti istraživanje zašto su okrivljenici dali ostavke na dužnosti predsjednika Uprave i saborskog zastupnika. "Neće, to nije predmet ovog kaznenog postupka", kazao je.

Sjednici je nazočio i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan koji smatra da je teško raspravljati o temi sjednice jer termin 'curenje podataka' ne postoji kao termin u pravu. Kritizirao je način vođenja sjednice predsjednika Odbora Nikole Grmoje (Most), ustvrdivši da je tematsku sjednicu "iskoristio za svoju pozornicu", a samu sjednicu ocijenio je porazom oporbe.