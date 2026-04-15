IPAK NIŠTA

Odgađa se najavljena privremena nedostupnost sustava Porezne uprave

Porezna uprava obavještava javnost kako se na temelju zahtjeva poreznih obveznika i stručne javnosti, odgađa najavljena privremena nedostupnost sustava Porezne uprave s početkom od 16. travnja

S obzirom na odgodu privremene nedostupnosti, svi obrasci moći će se dostaviti u zakonom propisanim rokovima odnosno neće doći do pomicanja rokova za obrasce koji se predaju do 30. travnja. Međutim, radi provedbe projekta digitalne transformacije Porezne uprave i potrebe prelaska dijela sustava na novu infrastrukturu, nedostupnost dijela usluga porezne bit će provedena a sljedeći način: podnošenje SNU te predaja i provjera JOPPD obrazaca - u razdoblju od utorka, 5. svibnja 2026. od 16 sati do ponedjeljka, 11. svibnja 2026. do 8 sati; elektroničke usluge i servisi Porezne uprave za građane i poduzetnike - u razdoblju od petka 8. svibnja 2026. od 16 sati do ponedjeljka, 11. svibnja 2026. do 8 sati.

PRODULJENI ROKOVI Veliki prekid rada sustava Porezne: Evo što neće raditi
Veliki prekid rada sustava Porezne: Evo što neće raditi

​Za vrijeme trajanja nedostupnosti, sustavi za fiskalizaciju računa i eRačuna te dodijeljivanje OIB-a radit će nesmetano.

Porezna uprava moli korisnike da zanemarite prethodne obavijesti o nedostupnosti u travnju kao i produženje rokova za dostavu obrazaca.

SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'

Već punih 46 dana traje rat u Iranu. U Washingtonu je održana prva runda razgovora između Izraela i Libanona, dok SAD istodobno otkriva detalje pomorske blokade Irana, a Teheran poručuje da će je zaobići trgovinom preko svojih granica. Napetosti dodatno rastu nakon što je teretni brod pogođen projektilima u Omanskom zaljevu, Kina zaprijetila protumjerama zbog američkih poteza
Bačić kaže da je 18 m2 dovoljno za mladu osobu. Provjerili smo njegove kvadrate, zemljišta...
IMOVINSKA KARTICA

Bačić kaže da je 18 m2 dovoljno za mladu osobu. Provjerili smo njegove kvadrate, zemljišta...

Dok se mladima nudi takva budućnost, u imovinskoj kartici ministra Branka Bačića sasvim je druga stambena realnost
Péter Magyar bijesan je izjurio iz predsjedničke palače nakon sastanka: 'Ostavka, odmah!'
ESKALIRALO NA SASTANKU

Péter Magyar bijesan je izjurio iz predsjedničke palače nakon sastanka: 'Ostavka, odmah!'

Magyar je poručio da Sulyok "nije sposoban utjeloviti jedinstvo mađarske nacije, nije dostojan biti čuvar vladavine prava u Mađarskoj"

