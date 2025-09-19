Odgođeno je suđenje trojici Plenkovićevih bivših ministara: Tolušić javio da je bolestan

U 9 sati na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je politički najteže suđenje u modernoj Hrvatskoj nakon Sanadera. Tri bivša Plenkovićeva ministra: Darko Horvat, Josip Aladrović i Tomislav Tolušić optuženi su za pogodovanje i zloporabu položaja i ovlasti.

Uz njih, optuženi su i bivši potpredsjednik Vlade Boris Milošević i gradonačelnik Požege Juzbašić.

Umjesto izjašnjavanja osjećaju li se krivima, došlo je do odgode jer je Tolušić sinoć javio sudu da je bolestan. Tolušić je dostavio sudu povijest bolesti od 18. rujna 2025.. kojim se opravdava izostanak zbog potrebe mirovanja i poštede. Riječ je o ozljedi koja je nastala tri dana ranije.

Sud je odlučio da će dokumentaciju koju je Tolušić poslao dati sudskom vještaku na provjeru, a ako se utvrdi da ozljeda nije takva da nije mogao doći na raspravu, Tolušić će morati platiti trošak odgode današnjeg ročišta. Uz to, Tolušić redovno ne prima sudske pozive pa je sud upozorio njegovog odvjetnika da ili će mu Tolušić dati punomoć za primanje sudskih poziva, ili će Tolušića na sud dovoditi policija.

USKOK Horvata tereti da je 2018. nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna potpora, dok se Miloševiću i Tolušiću stavlja na teret pogodovanje tvrtkama, a Aladroviću nezakonita zapošljavanja. Svi optuženi negiraju krivnju. Nekoliko suoptuženih, među njima Ana Mandac, priznali su krivnju i nagodili se s USKOK-om.