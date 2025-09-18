Četiri bivša Plenkijeva ministra i gradonačelnik na suđenju! Ovako nešto Hrvatska ne pamti

Čak četiri bivša ministra vlada Andreja Plenkovića sjest će sutra u optuženičku klupu. To su Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Tolušić i Boris Milošević, kojima se na optuženičkoj klupi pridružuje Damir Juzbašić, nekoć HDZ-ov, sada nezavisni gradonačelnik Županje...

Optužnica u aferi "Po babi i stričevima" je podignuta u listopadu 2022. godine, potvrđena u ožujku ove godine, očekuje se kako bi suđenje moglo potrajati godinama... Horvat je, podsjećamo, postao prvi ministar koji je uhićen praktički na radnom mjestu. Iz fotelje je završio u Remetincu.

- USKOK u optužnici Horvata tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, s Anom Mandac, nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima za koje je bio i osobno zainteresiran. Što se tiče Miloševića i Tolušića, oni se terete da su urgirali za tvrtke za koje su bili zainteresirani. Aladrovića se tereti da 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) urgirao za dva nezakonita zapošljavanja. Horvat se u tom dijelu tereti da je što osobno što preko Ane Mandac na to poticao Aladrovića. Sva četvorica su tijekom istrage nijekali krivnju - piše Večernji list.

Osim četvorice ministara i Juzbašića, USKOK je optužnicu u listopadu 2022. podigao i protiv još tri osobe: Ane Mandac, Katice Mišković i Velimira Žuneca koji su na toj prvoj sjednici optužnog vijeća odlučili priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om. Po tim nagodbama su i osuđeni, nakon čega je postupak protiv ministarske četvorke i Juzbašića razdvojen, piše Večernji. Mandac je dobila 11 mjeseci rada za opće dobro, Žunac 10 mjeseci zatvora, uvjetno tri godine te Katica Mišković devet mjeseci zatvora, uvjetno dvije godine.

A čime se bave bivši ministri danas? Horvat se zaposlio u Končaru, Aladrović i Tolušić otišli su u privatne vode, Milošević je jedno vrijeme bio saborski zastupnik, sad je predsjednik Srpskog narodnog vijeća.