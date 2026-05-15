Odgodili glazbeni prosvjed protiv farme pilića

Prosvjedno i glazbeno okupljanje „Drava se ne trži niti ne kupuje“, uz nastup Darka Rundeka i drugih glazbenika, najavljeno za subotu u Donjoj Dubravi zbog gradnje farme pilića, odgođeno je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koji se očekuju, izvijestili su organizatori.

Prosvjed su najavili Udruga Kopriva iz Koprivnice i Građanska inicijativa Legrad–Donja Dubrava uz podršku Općine Donja Dubrava, s ciljem da upozore na izgradnju velike industrijske farme pilića u blizini ušća Mure u Dravu.

Za njih je ta investicija neprihvatljiva jer se realizira na području poznatom kao srce Europske Amazone.

Uz Rundeka na skupu su trebali nastupiti Cinkuši, Ansambl Alma del Viento, Miroslav i Gordana Evačić i drugi.

Organizatori su poručili da će novi termin događaja biti uskoro poznat.