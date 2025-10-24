Obavijesti

Odgodili putovanje njemačkog ministra diplomacije u Kinu

Glasnogovornica je istaknula da je Njemačka zabrinuta zbog ograničenja uvedenih na izvoz rijetkih minerala

Putovanje njemačkog ministra vanjskih poslova Johanna Wadephula u Kinu, koje je izvorno bilo planirano za nedjelju, neće uslijediti, rekla je u petak glasnogovornica ministarstva.

- Odgađamo putovanje za kasnije - objavila je glasnogovornica na redovnoj konferenciji za novinare, dodavši da je Njemačka zabrinuta zbog ograničenja uvedenih na izvoz rijetkih minerala.  

Istodobno je bilo nemoguće organizirati dovoljan broj sastanaka tijekom ovog putovanja, dodala je.

Odbila je reći koja je zemlja otkazala putovanje, dodavši da Njemačka žali zbog ovakvog razvoja događaja, osobito s obzirom na značaj Kine kao zemlje "koja, kao nijedna druga ima utjecaj na Rusiju u ratu protiv Ukrajine".

