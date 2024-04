Odgodili suđenje karikaturistu Niku Titaniku: Šefica Uprave Dinama 'promašila' je sud...

Suđenje karikaturistu Nikoli Plečku alias Niku Titaniku na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog uvrede bivšeg člana uprave Dinama Krešimira Antolića ponovno je u utorak odgođeno jer se svjedokinje nisu pojavile na raspravi.

Iva Cigrovskij, predsjednica Upravnog odbora Zaklade GNK Dinamo Nema predaje ispričala se bolešću, dok je šefica Uprave Dinama Vlatka Peras, kazali su privatni tužitelj i njegova odvjetnica, zabunom otišla na pogrešni sud pa se, umjesto na Općinskom kaznenom sudu u Ilici, pojavila na Općinskom građanskom sudu u Vukovarskoj ulici.

Nikola Plečko, koji se izjasnio da se ne osjeća krivim, glasno je negodovao u sudnici.

- Što je s mojim izgubljenim vremenom i izgubljenim poslovima? Tko će mi to obeštetiti? - pitao se.

Naime, ovo nije prvi puta da se rasprava odgađa zbog nedolaska dvije svjedokinja koje su se poslovnim obvezama, odnosno bolešću, ispričale i u prosincu prošle godine.

Nova rasprava zakazana je za svibanj, a ako se svjedokinje ponovno ne pojave i svoj nedolazak me opravdaju, sud ih može novčano kazniti ili naložiti njihovo dovođenje na raspravu.

Podsjetimo, u privatnoj tužbi Antolić navodi kako je u razdoblju od 28. do 30. ožujka 2020. u novinama i na portalu 24sata Nik Titanik, u namjeri da ga uvrijedi, objavio karikature privatnog tužitelja uz prateće tekstove kojima ga ismijava, vrijeđa i omalovažava.

Tako je Antolić 28. ožujka 2020. u karikaturi prikazan s pendrekom u ruci na kojemu piše Lesički i na reveru sakoa ima natpis druker, dok su tadašnji trener Dinama Nenad Bjelica i kapetan Dinama Adrijan Ademi prikazani kao osobe lišene slobode s rukama na leđima vezanim konopcem.

Uz karikaturu Antolića objavljen je tekst: "Da, tatice, napravit ću tako! Na zapovijed! Kako je u rupi dolje? Jel karantena? Ljubim guzu, ugodan dan!" te lik Zorana Mamića u prugastoj majici kako tapša po leđima privatnog tužitelja.

Nadalje 29. ožujka 2020. uz karikaturu stanice gledane kroz mikroskop objavio je i sljedeći tekst: "Pogled kroz mikroskop otkriva pravi uzrok lošeg stanja u kojem se nalazi Dinamo...druker pandur". U karikaturi od 30. ožujka 2020. Antolić izlazi iz ruke Zdravka Mamića, na ruci mu piše druker, a objavljen je i sljedeći tekst: "Zdravko Mamić je savjetnik kluba, ali ovu odluku je samostalno donijela Uprava kluba, a sad me ispričajte, moram ići malo rektalno kopati tražeći nove savjete".

- Osim što su me karikature i tekst uznemirili, povećali su histeriju dijela navijača na društvenim mrežama prema meni jer se utakmice nisu igrale. Bilo je to za mene vrlo teško razdoblje, izvanredna situacija, a osobito me pogodilo što su karikature uznemirile i mog pokojnog oca, dugogodišnjeg invalida i velikog "Dinamovca", kao i moju djecu, koja su me pitala: "Što ti je to trebalo? Zašto se ne makneš?" - kazao je Antolić.

Uz narušeno dostojanstvo, trpio je, tvrdi, i psihofizičke posljedice jer su mu karikature prouzročile tjeskobu i nesanicu, a nije sklon tabletama.