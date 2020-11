Odgojiteljica iz vrtića pokraj sinagoge: 'Rekli su nam da ne izlazimo, napadač je na slobodi'

<p>Jedan od počinitelja sinoćnjeg terorističkog napada u Beču još uvijek je na slobodi, pa su vlasti upozorile građane da ne izlaze nigdje.</p><p> - Radim u vrtiću u blizini sinagoge. Skoro svi roditelji su javili da neće dovesti djecu. U vrtiću je trenutno 6 od 42 djece, koliko inače pohađa naš vrtić. To su djeca od ljudi koji nisu mogli ostati doma zbog posla. Rekli su nam da ne izlazimo nigdje jer je jedan još uvijek na slobodi. Iskreno, jako me strah - priča nam odgojiteljica iz Zagreba koja već nekoliko godina živi i radi u Beču. </p><p>Austrija je od danas u lockdownu pa je većina institucija i djelatnosti zatvorena, uz iznimku škola za učenike nižih razreda, dječjih vrtića, trgovina, frizera pedikera i kozmetičkih salona. Zbog napada, danas gotovo nitko ne radi, a škole i vrtići su ostali otvoreni za one koji nemaju drugog izbora. </p>