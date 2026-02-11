Piletićev odlazak dolazi u trenutku u kojem se doznalo da je ministarstvo uložilo žalbu na presudu Upravnog suda, koji je jasno poručio da se postupci za inkluzivni dodatak ne smiju automatski obustaviti smrću podnositelja
Odgovornost premijera ne prestaje imenovanjem novog ministra
Megaministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike već je godinama politički vrući krumpir. Umjesto stvarnih reformi gledamo stalna preslagivanja resora i gašenje požara, dok se problemi gomilaju. Sustav koji bi trebao štititi najranjivije često je više nalikovao na maćehu nego na majku. Imena ministara su se mijenjala - Tomislav Ćorić, Nada Murganić, Vesna Bedeković, Josip Aladrović, Marin Piletić - ali rezultati nisu. Svi su oni na funkcije došli voljom Andreja Plenkovića. Zato odgovornost ne može stati na njihovim osobnim slabostima. Kao premijer, Plenković određuje smjer i ritam rada Vlade te snosi političku odgovornost za dugogodišnji izostanak pomaka.
