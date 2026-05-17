Redatelj Christopher Nolan je predstavio svoj novi, 250 milijuna dolara vrijedan, spektakl o Odiseju. S Mattom Damonom u glavnoj ulozi i prvim filmom u povijesti koji je potpuno snimljen IMAX kamerama, Nolan obećava povijesni spektakl epskih razmjera. A mi tim povodom podsjećamo na jednog Odiseja koji je Homerova junaka utjelovio prije gotovo 60 godina: zvali su ga Balkanski Valentino, opsjedala ga je i Ava Gardner, ali mu je najveća ljubav bila ljepotica iz Novog Vinodolskog...
Odisej mu je donio slavu, volio je divu iz Novog Vinodolskog
Bivša je država dala glumca koji u Italiji, Francuskoj i Americi nije glumio Ruse i poslovične istočnjake koji govore svoj "broken English". Bekim Fehmiu igrao je glavne uloge u velikim filmovima, i to ne bilo kakve. Upravo je on dobio ulogu Porfirija Rubirose, najglasovitijeg latinskog ljubavnika nakon slavnog Giacoma Casanove. Rubirosa je bio arhetip muškarčine - u seriji "Grlom u jagode" Srđana Karanovića i Rajka Grlića Miki Manojlović nosi nadimak Miki Rubiroza, što će reći da je frajer, alfa mužjak, i drugo, da je Rubirosa širom svijeta bio drugo ime za plejboja. Kako i ne bi: bio je automobilistički as, ženio se pet puta, a među njegovim ljubavima bile su žene poput Ave Gardner, Marilyn Monroe, Zse Zse Gabor, Rite Hayworth, Eve Perón i legije drugih. Nije ga, dakle, mogao glumiti svatko.
