Odlagalište kod Siska gorjet će danima: 'Gore tone plastike, pomakneš hrpu ona opet gori'

Ovo ćemo gasiti još danima, pa gori 300 tona plastike. Vučemo otpad bagerima i čim pomaknete hrpu opet se zapali. Užasno je visoka ondje temperatura i to je nemoguće samo tako smiriti. U dan i pol je na terenu bilo 65 vatrogasaca i 25 vatrogasnih kola. Dežurat ćemo dok god ima dima, kaže nam iz Javne vatrogasne postrojbe Sisak. Dodaje da imaju timove koji dežuraju i za druge potrebe. Njihovi vatrogasci su od nedjelje poslijepodne u Novom Pračnu kraj Siska gdje se zapalilo skladište glomaznog otpada tvrtke Royal Media.

Ova tvrtka je javnosti inače poznata od lani kada je Zagrebački holding s njima i još dvije tvrtke sklopio ugovor za prijevoz i drobljenje glomaznog otpada koji se potom vraćao usitnjen na Jakuševac. Bilo je to jedno od brzinskih privremenih rješavanja pitanja glomaznog otpada u glavnome gradu. Već tada smo postavljali pitanje kako to da je Zagreb sklapao takav ugovor s tvrtkom koja je netom prije kažnjena sa 100.000 kuna jer je u Vrbovcu Samborskom uskladištila 2000 tona neopasnog otpada više od dozvola koje posjeduje. Zagrebačka županija je 28. srpnja 2021. izdaja rješenje po kojem Royal Medija mora u roku od pola godine raščistiti to sporno odlagalište. Prema dostupnim nam podacima do danas nisu napravili što im je naloženo.

Zvali smo i njihovog direktora Krešimir Jurčec koji nije bio raspoložen za razgovor, a kojeg smo htjeli pitati da pojasni sve od izbijanja sadašnjeg požara, nastale štete do razloga zbog kojih nisu raščistili i sporno odlagalište u Vrbovcu Samborskom. Iz JVP Sisak dodaju su građani upozoreni na širenje otrovnog dima.

Foto: Ekologija grada - sporno odlagalište u Vrbovcu Samborskom

- Izdano je upozorenje građanima ne samo Siska nego i u okolnim gradovima jer vjetar nosi dim pa ukoliko osjete miris da se zatvore u kuće - kažu iz Javne vatrogasne postrojbe. Prema dostupnim informacijama kuće i građani nisu u direktnoj opasnosti od buktinje. S viskom temperaturama uvijek postoji opasnost od gorenja otpada. Provjerili smo kakvo je stanje na Jakuševcu.

- Sve je ondje pod kontrolom. Nema opasnosti od požara jer nema velikih količina glomaznog otpada. Razlog je što djelatnici nisu imali kamiona, većina ih je u kvaru, da prevoze glomazni otpad nagomilan na reciklažnim dvorištima do Jakuševca. Dakle Jakuševac nije pun jer nemaju kako dovesti otpad kojim su zatrpana reciklažna dvorišta. Dvojica radnika koja su zaprimala mailove i pozive građana i tvrtki koji naručuju tu uslugu, dobili su otkaz pa na tisuće mailova koji stižu nema tko ni pogledati. Tako nema usluge i Čistoća gubi potencijalne prihode. Divlja odlagališta bujaju, a prividno je sve uredu - pojasnio nam je Zdravko Stoilković glavni je sindikalni povjerenik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske.

