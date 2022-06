Požar u Sisku: 'Cijeli grad je u dimu, gori odlagalište otpada'

Vatra je buknula u Sisku oko 17:30 u nedjelju.

- Planuo je požar u Novom Pračnu, na području hale tvrte koja se bavi prikupljanjem i obradom otpada. U tijeku je gašenje nakon čega će biti obavljen očevid - javljaju sa Sisak.info.

Vatrogasci su na terenu.

- Ja sam kosio travu u dvorištu, a mjesto gdje je izbio požar je doslovno 100 metara od mene. Prvo sam vidio da se bukti dim i tada sam zvao brata da mu kažem da gori, no on je odvratio da netko sigurno pali travu. Međutim, to se razbuktalo od malo crnog dima do plamena i tada sam zvao vatrogasce. I dalje sve gori, a sumnjam da će to do navečer ugasiti - javlja nam čitatelj.

