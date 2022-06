Tomašević odgodio novi sustav naplate komunalnog otpada, novi datum je 1. listopad 2022.!

Što se tiče uvođenja novog modela podsjetit ću da je to jedan od najambicioznijih projekata u odvozu, Zagreb je jedini grad koji je krenuo u tom smjeru. Imamo desetak paralelnih procesa na kojima radimo i ono što znamo, želimo da sustav bude dobro pripremljen, no ići ćemo na odgodu di 1. listopada - rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević. Upravo su 24sata jučer i pisala da će se ovo dogoditi jer po pitanju odvoza komunalnog i građevinskog otpada u Zagrebu se samo gomilaju problemi. Njih prvo treba riješiti prije uvođenja novog sustava. Riječ je o ogromnom poslu jer svaki dan im je u kvaru između 25 i 35 kamiona što je nenadoknadivo po pitanju ispunjavanja rasporeda odvoza. Tu je i veliki nedostatak radne snage koji pokušavaju nadoknaditi no i to teško ide. A što se tiče samog novog sustava, započelo je već na vrećicama kroz koje bi građani trebali plaćati i dio ovog prijevoza koji već mjesecima ne vozi u zadanim rokovima.

Gradonačelnik Tomašević na konferenciji za novinare naveo je što sve i kako rade da se ovaj problem sanira no jasno je da su se s datumom oko uvođenja tako velikih promjena preračunali. Što se tiče vrećica pojasnio je kako su se javili najveći trgovački lanci za distribuciji po minimalnoj marži i to Konzum, Tisak i Špar.

-Radi se o minimalnoj marži od 25 lipa po vrećici i nadamo se da će se pridružiti i drugi lanci. Cijena se ne mijenja dvije kune 10 litara, 4 za 20 i osam za 40 litara, bez obzira na inflaciju držimo se cijene koja je minimalna i u tom smo smislu zadovoljni - istaknuo je gradonačelnik Dodao je kako su tri puta produžavali rok za iskazivanje interesa za postavljanje boksova za javnu površinu.

- Do sad se prijavilo oko 4.000 predstavnika suvlasnika. U tijeku je poziv za iskazivanje interesa za tipske boksove. U središtu grada, postavljat će se podzemni spremnici, no to je kompleksan proces zbog cijevi i kablova. Pronašli smo 20-ak lokacija koje su pronađena za sad. Za sad je 122.000 spremnika i kanti što je nedopustivo, a dobar dio toga će se maknuti s javnih površina. priznao je i problem s odvozom komunalnog otpada - kaže Tomašević. Pravdao je i propuste u voznom parku.

- U zadnjih pet godina Čistoća nije kupila ni jedan kamion - rekao je. Voditelj podružnice Čistoća Davor Vić pojasnio je kako su neka od vozila još iz sredine 90-h pa je teško predvidjeti kakvi će biti kvarovi.

- No Holding je stabilizirao poslovanje pa je sada lakše nabaviti dijelove. Raspisan je i natječaj za nabavku 15 novih vozila i to je dio trogodišnjeg plana za nabavku 60 novih vozila. Sada nam 17 vozila radi bez prestanka. Idemo i u najam vozila. Započeli smo proces zapošljavanja 50 komunalnih radnika i očekujemo da ćemo do kraja mjeseca oformiti - rekao je. Plastika koja je višak u 'plavom tjednu' također se kupi.

Kao doznajemo, uprava planira probleme oko kvarova kamiona nadomjestiti mijenjanjem rasporeda i smjena timova.

- Uf to znači da bi jedan kamion trebao voziti dan i noć. Dakle ono što je do sada odrađivalo pet kamiona, sada će morati taj jedna koji radi. Znači smjenjivat će se vozači i ljudi na jednom te istom kamionu, a to će rezultirati još većim kvarovima i to svih sustava na vozilu. Radili bi u tri smjene i na papiru se to čini izvedivo no u praksi će to značiti samo više kvarova i problema – kaže nam dugogodišnji djelatnik Čistoće.

Najčitaniji članci