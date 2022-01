Ovo što se radi u BiH prelazi sve granice. Da predstavnik Hrvata odlazi na proslavu neustavnog dana Republike Srpske, za Pupovca je to normalno, a Plenković je progutao već mnogo žaba i progutat će ih još zbog vlasti, zgrožen je SDP-ov europarlamentarac i bivši ministar branitelja Predrag Matić ponašanjem zastupnika, predsjednika SDSS-a i SNV-a, koalicijskog partnera HDZ-a, Milorada Pupovca, ali i naše vlasti prema njemu.

'Pupovac tamo nije ništa govorio niti imao posebnu ulogu'

A nije jedini. Naime, zbog sudjelovanja ovog vikenda na proslavi dana RS-a u Banja Luci, koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, a na kojoj je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, između ostalog, poručio kako je raspad BiH neminovan, Pupovca su osudili mnogi, ali ne i premijer Andrej Plenković.

- Što se tiče stava Republike Hrvatske i Vlade oko svih tih zbivanja, znate da sam bio u prosincu u Sarajevu, da smo poslali vrlo snažnu i čvrstu poruku o teritorijalnoj cjelovitosti i integritetu BiH, koja je susjedna i prijateljska država, zemlja koju poštujemo, cijenimo i pomažemo na europskom putu. Pupovac je tamo bio na akademiji, išao je u svojstvu predstavnika SNV-a, nije ništa govorio niti je imao kakvu ulogu. Koliko znam, postojala je i značajna potpora obnovi Banovine. Mi smo protiv svih poruka koje imaju separatističke težnje i secesionističke konotacije za BiH i tu je naš stav jasan - poručio je Plenković jučer upitan za komentar.

'Ako Pupovac odlazi u Banja Luku, to je sigurno i stav Vlade'

Kada ste dužnosnik, odgovara mu Matić, nema privatnih poslova.

- Ako Pupovac odlazi u Banja Luku, to je sigurno i stav Vlade, sva druga objašnjenja padaju u vodu. Tri čovjeka vuku za nos cijelu hrvatsku politiku. S ove udaljenosti se to mnogo bolje vidi. Ova priča oko BiH najviše ide na dušu Plenkoviću. Svatko tko ima zrno soli u glavi zna da on to mora istrpjeti zbog vlasti. Sjetimo se Račana koji je rekao da vlast možemo izgubiti, a obraz ne. Sve za vlast, i trpjeti Pupovca... Gdje su sada branitelji, gdje je sada Đuro Glogoški - komentirao je Matić za N1 televiziju, za koju je i bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić poručila da je nedopustivo da je Pupovac išao na proslavu.

- Iznimno cijenim Pupovca, napravio je iznimno dobre i važne stvari i za Hrvatsku i za srpsku zajednicu, trpio uvrede bez odstupanja od svoje uloge. Ali ovo mislim da je, blago rečeno, pogreška. Mislim da je nedopustivo da je tamo išao, kao važna osoba u regionalnoj politici. Tamo nije imao što raditi, te ljude nije trebao podržavati. Nadam se da nije istina što je Plenković rekao da je RS obnavljala kuće na Baniji i da se nije zato išlo. To bi bila prava sramota za RH - istaknula je.

'Nedopustivo je da je tamo išao. Ako je i samo zbog zahvale, izabrao je krivo vrijeme i mjesto'

I Mate Granić, također bivši ministar vanjskih poslova, smatra kako je Pupovac "izabrao krivo mjesto i vrijeme, i ako je htio samo zahvaliti za humanitarnu pomoć RS-a za obnovu Banije."

- Premijer je rekao humanitarna pomoć, za to se može zahvaliti. Što se tiče mjesta, sigurno je Pupovac izabrao krivo mjesto i vrijeme. Vjerujem da će o tome biti rasprave. Vjerujem da ima nade za mir, to bi bilo jedino razumno. Ako ne dođe do toga, postaju upitni izbori, a to sigurno najviše ide na ruku događanjima u Banjoj Luci. Situacija je već jako ozbiljna, ali onda bi bila itekako ozbiljna - rekao je.

'Sasvim dovoljan razlog za raskid koalicije'

Plenkovićevo pravdanje Pupovca nevjerojatno je i Suverenistima.

- Nepojmljivo je da glavni koalicijski partner premijera Plenkovića i HDZ-a prisustvuje nečemu što nitko na svijetu ne priznaje kao zasebnu državu, a što je i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u dva navrata proglasio neustavnim. Još su žalosnije izjave premijera Plenkovića, koji pokušava opravdati prisustvo Pupovca u Banja Luci, govoreći da je bio u svojstvu predstavnika Srpskog narodnog vijeća. Neshvatljivo je da Plenković i HDZ dozvoljavaju da ih Pupovac malo-malo vuče za nos - poručuju.

A i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko uputio je preko Facebooka poruku svom nasljedniku.

- Zašto i u čije ime je on bio na obljetnici u bosanskom gradu Banjoj Luci? Je li došao podržati manijakalne Dodikove izljeve ili je skoknuo samo na janjetinu? U svakom slučaju, kao građanin RH sramim se što se tamo uprizorio član vladajuće koalicije i time iskazao nepoštivanje Ustava prijateljske BiH. Sasvim dovoljno za raskid koalicije - napisao je između ostalog.

'Dva su razloga zašto je Pupovac bio u Banja Luci'

SNV se oglasio priopćenjem u kojem obrazlažu zašto je Pupovac bio na proslavi te naglašavaju da sudjelovanje nije imalo politički karakter. Dva su razloga njegova prisustva, ističu.

- Sudjelovanje Srpskog narodnog vijeća (SNV) na subotnjoj Svečanoj akademiji, 8. januara 2022., povodom dana Republike Srpske u Banja Luci nije imalo politički karakter, niti ga tako treba tumačiti. Naše sudjelovanje stoga ne može imati nikakav utjecaj na političke procese u BiH, kao ni na odluke pojedinaca ili institucija. Bez obzira na to da li su takve odluke već donijete ili bi se mogle donijeti. Kada bismo bili u situaciji da iznosimo političke stavove u pogledu BiH, oni bi počivali prvenstveno na politici mira i mirovnog sporazuma koji je na snazi, vrijednostima unutrašnjeg dijaloga, uzajamnog priznanja i međunacionalnog pomirenja. SNV je kao i druge ključne srpske institucije u RH nastao na tim vrijednostima prije 25 godina, i na osnovi njih dosljedno djelujemo i postižemo rezultate. Možemo samo izraziti žaljenje što u današnjoj raspravi oko BiH ne vidimo ni dovoljno zagovora, ni dovoljno zagovornika takvih vrijednosti. SNV ima dva dodatna razloga zbog kojih, neovisno o političkoj retorici i unutrašnjim političkim sukobima unutar BiH, za koje bismo voljeli da ih nema, komunicira s institucijama RS-a. Prvi razlog je u prije svega nekoliko desetaka hiljada Srba koji su izbjegli iz Hrvatske tijekom rata, za vrijeme akcija Bljesak i Oluja, te se tamo trajno nastanili. Druga je u činjenici da su upravo institucije RS-a bile ključne u humanitarnoj pomoći koja se u danima i mjesecima nakon potresa slijevala preko SNV-ove humanitarne akcije 'Banija je naša kuća' prema potresom pogođenom stanovništvu. U drugim motivima SNV se ne prepoznaje, a s drugim razlozima se ne identificira - stoji u priopćenju.