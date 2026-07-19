Odlazi predsjednik Mađarske. Magyar već ima kandidata

Premijer Peter Magyar izjavio je u nedjelju da će zamoliti Judit Polgar, koju se općenito smatra najvećom šahisticom svih vremena, da preuzme uglavnom ceremonijalnu ulogu sljedeće predsjednice Mađarske.

Magyar je u objavi na Facebooku naveo da bi 49-godišnja Polgar mogla predstavljati jedinstvo nacije te da će se u ponedjeljak sastati s njom kako bi je pitao prihvaća li nominaciju. Ova zakonska inicijativa dio je Magyarovih nastojanja da demontira uporišta moći bivšeg premijera Viktora Orbana, za što Magyar tvrdi da je dobio snažan mandat od birača nakon što je svrgnuo desničarskog čelnika uvjerljivom pobjedom na izborima u travnju.

Parlament, u kojem Magyarova stranka ima dvotrećinsku većinu koja joj omogućuje izmjenu bilo kojeg zakona, izabrat će novog predsjednika koji će biti na dužnosti dok ne stupi na snagu planirani novi ustav, ili najviše pet godina.

Judit Polgar i njezine dvije sestre – Zsuzsa (Susan) i Zsofia (Sofia) – s Ildiko Madl, osvojile su Šahovsku olimpijadu 1988. godine za mađarsku žensku reprezentaciju, prekinuvši time sovjetsku dominaciju. Judit Polgar igrala je na turnirima protiv muškaraca i postala jedna od najboljih igračica u sportu kojim dominiraju muškarci. Ona je najtalentiranija žena koja je ikada igrala ovu igru i jedina žena koja je prešla prag od 2700 bodova rejtinga, što mnogi smatraju granicom za titulu "Super velemajstora" (Super GM).

U veljači je na Netflixu objavljen dokumentarni film o njoj pod nazivom "Kraljica šaha" (Queen of Chess).

"Sastat ću se s njom sutra i pitati je je li spremna služiti našoj zemlji u novoj ulozi dok se ne donese novi ustav", napisao je Magyar u objavi na Facebooku.

"Ime Judit Polgar već je desetljećima sinonim za talent i ustrajnost."

Polgar nije odmah odgovorila na Reutersov upit za komentar.