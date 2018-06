'Odlazim. Ni u Njemačkoj nije bajno, znam to, ali ima posla...'

U Hrvatskoj me sigurno neće zadržati smanjenje PDV-a za jedan posto, što razmatra hrvatska Vlada kao mjeru sprječavanja iseljavanja. Smanjite poreze na naše plaće, smanjite porez na hranu, stimulirajte poslodavce da nas zaposle, ne lažite ljude, to su mjere koje bi imale rezultata, kaže Mario Sraga (34) iz Osijeka, strojarski tehničar, koji ovih dana odrađuje otkazni rok u tvrtki u kojoj je radio posljednjih osam godina i ostaje bez posla. Čim odradi otkazni rok, pakuje kofere i ide za Njemačku.

- Otkako sam završio školu, brinem se za sebe. Promijenio sam desetak poslova, a nikada nisam uspio naći posao u struci. Radio sam kao vozač, kao komercijalista, radio u tvornici, u sezoni. Uglavnom sam mijenjao poslove jer sam ili postao višak ili poslodavac nije plaćao ili sam radio na određeno. Najduže sam radio na posljednjem poslu, osam godina, u TDR-u, kao komercijalista i sada sam i tu dobio otkaz, zajedno sa još nekolicinom. Poslodavac je fer pa je rekao da će nam isplatiti otpremnine, platiti polaganje C kategorije vozača i čim to završim, idem - kaže Sraga koji već pomalo i uči njemački jezik.

Kao i dosta Osječana, ima puno prijatelja koji su otišli već raditi u Njemačku ili Irsku.

Kontaktirao ih je čim je ostao bez posla.

- Htio sam otići van i prije jer mi je bilo dosta toga da me ne plaćaju za moj rad. Sada nemam opcija zapravo. Mislio sam ići na more raditi sezonu, ali prijatelji koji su tamo kažu da je potražnja za konobarima i kuharima velika, ali su plaće 4.000 kuna, što je malo ako ti ne daju smještaj ili bar prehranu. Iskreno, ne želim ovdje raditi za 3.000 kuna jer to je iskorištavanje - kaže revoltirani Mario dodajući kako je svjestan da ni u Njemačkoj nije bajno. Dobro zna da će i tamo morati raditi cijeli dan i da mu plaća neće biti 2 ili 2.500 eura, kao što neki pričaju, jer je samac i nema djecu zbog koje bi imao veći koeficijent.

- Znam što me čeka. Posla ima, ali je teško naći smještaj jer stanova ili nema ili je skup najam. Upozorili su me da treba od 6 mjeseci do godinu dana da se tamo snađeš i nađeš posao koji je solidno plaćen i koji te zadovoljava. Na sve sam spreman. Nemam obitelj još pa se mogu privići na svašta. Za prvu ruku biti ću smješten kod prijatelja, raditi bilo što, a pomalo tražiti bolje. Znam da su se neki brzo snašli i dobro žive, ali da većini zapravo i nije sjajno no, ima posla i tko hoće raditi, naći će nešto što mu odgovara, a to je meni bitno - kaže Mario koji za sada ne može reći da se više nikad neće vratiti u Hrvatsku kada jednom ode.

- Ako se promijene okolnosti, ako bude posla, ako se plaće poboljšaju, možda i dođem - kaže ovaj Osječanin koji je skloniji Njemačkoj nego Irskoj jer mu se Irska baš ne sviđa kao zemlja.

