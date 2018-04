Odlična posjećenost radionice za blokirane 'Iskoči iz duga'

Stalno nešto plaćate, a nigdje se ne mičete. Dugovi su i dalje tu, blokada ostaje. Kada se uz financijskog stručnjaka uspije dobiti kredit za reprogram, zapravo se prvi put vidi kraj dugovima. I to je smisao rada s financijskim stručnjakom – pojasnio je u utorak Igor Škrgatić direktor tvrtke BE-ON na prvoj radionici za blokirane koja je bila u Zagrebu.

Riječ je o velikoj edukativnoj kampanji koju organizira Hrvatska udruga banaka (HUB) i tvrtka BE-ON, koja se specijalizirala za savjetovanje blokiranih.

Posjećenost prve radionice, koja je bila u Pučkom otvorenom učilištu, bila je i više nego odlična, zbog čega su organizatori odlučili da će za još jednu radionicu u glavnom gradu, a uskoro slijede i radionice u drugim gradovima Hrvatske.

Na njima blokirani otkrivaju kako su mnogi od njih na korak do deblokade, da neke od toga dijeli i svega nekoliko mjeseci, a da toga nisu ni svjesni.

Škrgatić je stoga pojasnio kako je smisao rada stručnjaka da se dužniku osigura kredit za reprogram svih dugova i da je to u naravi nenamjenski kredit. Ponekad treba upariti više kreditora kako bi se svi dugovi pokrili i pojedinac deblokirao te da je posao stručnjaka da odradi posao koji sam pojedinac nije mogao.

- Svatko tko je blokiran već je bio u svojoj banci i odbili su ga, nisu mu dali kredit. Normalno je pitanje, što mogu stručnjaci, kad ja to nisam sam mogao? Naš posao je da nađemo odgovarajućeg kreditora ili više njih, na temelju kojeg je moguće dobiti novi kredit. Nema tu posebnih trikova, to je naš posao - pojasnio je.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Na prvoj radionici za prezadužene građane

Napomenuo je i da se, ovisno o individualnoj situaciji, jednim kreditom mogu zatvoriti baš svi dugovi, da nema biranja, primjerice ako pojedinac vodi sudski spor oko nekog duga i misli da će ga dobiti. I takav se dug zatvara.

- Ponekad se dogodi da se dobije i koja kuna više nego je potrebno za sve dugove pa se dužnicima isplati i gotovina – rekao je Škrgatić i izazvao oduševljenje okupljenima na prvoj radionici u Zagrebu. Ali, upozorava, da postoje i slučajevi kada su pojedinci toliko prezaduženi da im ne može pomoći ni financijski stručnjak. "I to je informacija", podcrtao je Škrgatić.

Rješenja za deblokadu vrlo su individualna

Uz stručnjaka će svatko doznati i je li bolje pričekati da se dug smanji ili da se promijeni neka životna situacija, primjerice, da se povećaju primanja, da se netko zaposli na neodređeno, možda mogu prodati nekretninu pa je i to dio rješenja. Nekima će pomoći i mjere koje priprema država ili je bolje za njih osobni stečaj.

A u Škrgatićevu dosadašnjem radu s blokiranima kroz radionice, pokazalo se da se uz financijske stručnjake i polovica polaznika radionica može deblokirati, čak i ako se radi o dugogodišnjim blokadama s vrlo visokim iznosima. To je slučaj kad blokirani imaju stalan posao i rade kod poslodavca s dobrim bonitetom. Isto tako, pokazalo se kako je najlakše deblokirati one koji imaju stalna primanja, plaću ili mirovinu, te da njihov dug ne prelazi 220.000 kuna nakon nagodbe financijskog stručnjaka s vjerovnicima.

Škrgatić je rekao da sam početak sređivanja blokade uz podršku savjetnika u početku košta svega nekoliko desetaka kuna, koliko je potrebno da se iz očevidnika FINA-e i iz HROK-a podaci o svim dugovima.

Na trenutak je izazvao negodovanje blokiranih koji su bili na radionici i koji su ukazivali da to nije samo nekoliko desetaka kuna, nego da se za to daje puno više novaca, a Škrgatić je otkrio detalje koji mnogi ne znaju.

- Ako od FINA-e tražite očevidnik dugova, ispis košta 15 kuna plus PDV po stranici, pa se toga može nabrati pozamašan iznos. Ali isti očevidnik možete dobiti na memorijskom sticku i to košta 20 kuna plus PDV – pojasnio je Škrgatić.

Helena Ilić u ime HUB-a rekla je kako su u udruzi svjesni da je svaka priča blokiranih vrlo kompleksna i teška te da je ovo prilika u kojoj blokirani pojedinačno mogu zatražiti pomoć stručnjaka.

Jaka podrška HUB-a i 24sata

A oni znaju kako na individualni način tražiti rješenje – istaknula je Ilić.

Okupljene je pozdravio i Goran Gavranović, glavni urednik 24sata, koja su medijski pokrovitelj ove velike kampanje.

- 24sata su medij na strani ljudi koji žive od svog rada i radom se bore za svoje obitelji i djecu. Mnogobrojne priloge, naslovnice i teme posvetili smo problemima blokiranih. Apelirali smo na Vladu, ministarstva te druge institucije da pronađu rješenje i za sad se pokazalo da je najbolji put do izlaska iz situacije blokiranih uz ovakve radionice. Vlastito rješavanje problema je najbolje i učinkovitije od brzopoteznih odluka Vlade, koje su uvijek dobrodošle – rekao je Goran Gavranović.

Istaknuo je kako su 24sata preuzela pokroviteljstvo nad hvalevrijednom akcijom za blokirane jer su 24sata spremne pridonijeti izgradnji bolje budućnosti za čitavo društvo.

- Najbolje si pomažemo sami, a mi podržavamo one koji pomažu – zaključio je.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Glavni urednik Goran Gavranović posjetiteljima radionice rekao je kako 24SATA uvijek podupiru one koji pomažu drugima, tako i blokiranima

Zbog izuzetne posjećenosti prve radionice u Zagrebu, iz Hrvatske udruge banaka najavili su kako će ponoviti još jednu radionicu u glavnom gradu, a točan termin i mjesto održavanja objavit ćemo u 24sata.

Najnovija radionica biti će u Splitu 8. svibnja u 17 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore na adresi Obala Ante Trumbića 4 .

Potom slijede radionice u Osijeku, Rijeci i Sisku, a nakon ljetne stanke i u drugim gradovima diljem Hrvatske.

Više informacija o radionicama možete dobiti na telefonu 01/ 24 24 24 2 radnim danom od 7 do 20, a subotom i nedjeljom od 7 do 12 sati, kao i preko maila radionice@be-on.hr.