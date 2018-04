Iskoči iz duga: Kako uz pomoć stručnjaka izaći sa "crne liste"

Gosti u studiju 24 sata bili su Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka te Igor Škrgatić, direktor tvrtke Be-On koji su pričali o mogućnostima izlaza iz duga i blokada. Najavili su i radionice za blokirane građane u šest gradova. Prva radionica održat će se u Zagrebu u Pučkom otvorenom učilištu s početkom u 17 sati.

- U proteklih nekoliko godina je rađeno mnogo analiza i sve upućuju da moramo poboljšati edukaciju svih ljudi. U sklopu toga smo mi poboljšali obrazovanje i to sve objavljujemo na internetu. Ovaj put smo odlučili iznijeti dobre primjere za blokirane. Krenuli smo u akciju da držimo radionice u šest gradova na kojima bi ljudi mogli čuti kako sve to izgleda - rekao je Adrović.

- Radionice su usmjerene prema konkretnim rješenjima problema. Mi želimo pomoći ljudima kojima se problem već dogodio. Jedini i osnovni uvjet je da građani koji dođu da imaju nekakve redovne prihode i da imaju potencijal za izvaditi se iz duga. Mi analiziramo njihove prihode, odnosno potencijal da se dugi zatvore, te obveze i pokušavamo s vjerovnicima postići što bolje nagodbe - objasnio je Igor Škrgatić.

Većina se može izvući

Dodao je kao da nitko nije prepoznao građane u dugu kao kategoriju kojoj se treba pomoći. Tvrdi kako će se za socijalno ugrožene pobrinuti vlada.

- Naša najveća uloga je u pregovaranju s vjerovnicima, utvrđivanju i lociranju stvarnog stanja duga kao prvi korak. Drugi korak je da se taj dug ugura u kreditnu sposobnost koju građanin ima. Ideja je na kraju sve obveze zatvoriti s jednim kreditom za reprogram koji postaje jedina obveza na prihod koja lagano ide prema nuli - objasnio je Škrgatić.

Tvrdi kako se velika većina građana može, uz njihovu pomoć, izvući iz blokade.

- Banke će uskočiti negdje kada taj kredit bude pri kraju uz povoljnije uvjete. Tad se čovjek skida s takozvane "crne liste" i postaje normalni građanin - istaknuo je Adrović.

Radionice i savjetovanja potpuno besplatni

- Same radionice potpuno su besplatne, kao i proces savjetovanja. Građani mogu bez straha ući u procese, nemaju nikakve obaveze. Jedini troškovi mogu biti za dokumentaciju - istaknuo je Škrgatić.

Adrović je istaknuo da je analiza pokazala kako je od 320 tisuća ljudi svega 9.800 dužno 63% toga duga.

- To su stara potraživanja vjerovnika koja uglavnom potječu iz poslovnih i građevinskih pothvata. I tu je ostala blokirana imovina tih građana. Ostatak od 36% su bitno manji dugovi koji se uglavnom odnose na više vjerovnika - od telekom operatera do komunalnih stvari. Upravo smo se na taj model referirali i naći izlaz za njih. Praksa je pokazala da je to moguće - istaknuo je Adrović.

Tvrtke preuzimaju rizik i nagađaju se kasnije

Na pitanje zašto se dugovi građana prodaju nekim tvrtkama, Adrović ističe da bi u suprotnom banke doživjele kolaps, pri čemu bi nestao novac štediša.

- Bez financijske discipline nema društva. Kad bi banke objavile da građani samo otplate samo 30%, nakon čega štediše više ne bi mogle doći do svog novca. Treba čuvati financijsku strukturu. Nemoguće je ljudima koji po nekoliko godina ne mogu otplatiti svoj kredit godinama ponuditi takav sustav. Da imaju 30% od tog duga, vjerojatno bi sjeli s bankom i porazgovarali kako otplatiti svoje dugove. Nismo ni razmišljali da se to može ponuditi jer ljudi nemaju taj novac. Ove tvrtke preuzimaju određeni rizik i nagađaju se kasnije - objasnio je Adrović.

Kako opet ne zapasti u dug

Škrgatić je istaknuo da je jedan cilj radionice i educirati ljude da se više nikad ne nađu u situaciji blokiranosti.

- No, praksa je pokazala da netko tko je već bio u financijskim problemima i kad se iz njih iščupa, vrlo dobro pazi da se više u takvoj situaciji ne nađe. Bitno je da se ne zadužujete iznad svojih mogućnosti - tvrdi Škrgatić.

Dodao je da kad se građani nađu u određenim situacijama u kojima im je smanjen financijski prihod da odmah krenu razgovarati s vjerovnicima. Treba kazati o kakvim se problemima radi te obratiti se nekome tko bi vodio taj proces.