Odluka rektora: 700 studenata Pravnog fakulteta neće izbrisati

Studenti zagrebačkog Pravnog fakulteta zasad ipak ne gube pravo studiranja. Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić obustavio je provedbu odluke Fakulteta kojom su stotine izvanrednih studenata ostale bez statusa jer nisu završile studij u dvostrukom predviđenom roku, piše Jutarnji list.

Riječ je o odluci Pravnog fakulteta iz srpnja 2023., kojom je određen krajnji rok za završetak studija za studente upisane prije 2022./2023., pozivajući se na Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Zbog nje je na jesen 2025. pravo studiranja izgubilo 748 studenata, dok se procjenjivalo da još između 163 i 311 neće moći završiti studij u zadanom roku. Studenti su upozoravali da se rokovi primjenjuju retroaktivno i da nisu imali realnu šansu završiti studij, dok je Fakultet tvrdio da postupa u skladu sa zakonom.

Slučaj je došao pred Sveučilište, a Odbor za statutarna pitanja u prosincu je ocijenio da je odluka Fakulteta protupropisna i da bi trebala biti stavljena izvan snage. U očitovanju su naveli i da Fakultet nije imao ovlasti propisivati krajnji rok studentima upisanima prije stupanja na snagu novog zakona te da studenti imaju pravo završiti studij prema uvjetima koji su vrijedili u trenutku upisa.

Nešto više od četiri mjeseca nakon što su studenti izgubili status, rektor Lakušić prihvatio je očitovanje Odbora i donio odluku o obustavi izvršenja. To znači da se sporni rokovi zasad ne primjenjuju i da Fakultet odluku ne može provoditi, a studentima se privremeno osigurava zadržavanje stečenih prava.

Rektorova odluka ne znači i konačno poništenje odluke Fakulteta, već samo privremeno zaustavljanje njezine provedbe. Konačno rješenje ovisit će o daljnjim odlukama nadležnih sveučilišnih tijela. Za studente upisane prije 2022./2023. ovo zasad znači barem privremeno olakšanje i veću pravnu sigurnost.