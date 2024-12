Odluka suda: Zviždačica Cvrtila ne vraća se na radno mjesto direktorice Eko Moslavine

Zviždačica Adrijana Cvrtila ne vraća se na mjesto direktorice kutinske Eko Moslavine, presudio je Županijski sud u Zagrebu, a pravomoćna presuda pokazuje da je sud ne smatra zviždačicom jer kaže da nepravilnosti u toj gradskoj komunalnoj tvrtki nije prijavila u dobroj vjeri.

Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Kutini u srpnju Eko Moslavini je naloženo da povuče odluku o opozivu Cvrtile s funkcije direktorice Eko Moslavine, a na tu odluku žalbu je uložila Eko Moslavina.

Županijski sud u Zagrebu potvrdio je presudu suda u Kutini, ali je preinačio dio presude i odbio tužbeni zahtjev Cvrtile za povratak na mjesto direktorice Eko Moslavine.

Svoju presudu je obrazložio time što je tužiteljica prijavila nepravilnosti koje su se dogodile 2020. tek nakon što 1. srpnja 2021. nije prihvaćeno izvješće o poslovanju Eko Moslavine, za koje je ona kao direktorica bila odgovorna. Zato se, kaže sud, ne može smatrati da je nepravilnosti prijavila u dobroj vjeri.

U situaciji kada direktor i odgovorna osoba pravne osobe, iako ima saznanja o nepravilnostima prijavi nepravilnosti tek nakon proteka godine dana od kada su počinjene, i to tek kada postane izvjesno da će biti opozvana s mjesta odgovorne osobe, ne može se pozivati na zaštitu prema odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (ZZPN) jer bi se tako omogućilo osobama koje su znale za nepravilnosti, a nisu ih odmah prijavile, da onemoguće pravne osobe u donošenju odluka o upravljanju društvom sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, što nije smisao i cilj ZZPN-a, stoji u presudi.

Cvrtila takvu presudu smatra sramotnom ocjenjujući da je obrazloženje Županijskog suda potpuno destimulirajuće i demotivirajuće za zviždače, jer nakon toga više nitko neće prijavljivati nepravilnosti.

Intencija ZZPN-a nije bila da mjeri vrijeme kada je zviždač smogao hrabrosti "zazviždati protiv vlasti", nego je definirano da prijavitelj jednim od tri kanala prijavi nepravilnost prije no što dođe do štetne radnje i osvete. To je u mom slučaju, nakon što sam u srpnju 2021. prijavila nepravilnost pučkoj pravobraniteljici i Uskoku, bio moj opoziv 9. prosinca 2021. godine, kaže Cvrtila.

Prema toj presudi ona zapravo niti nije zviždačica, upozorava Cvrtila, i ocjenjuje kako je pravosuđe okupirano pa zbog toga pravo i pravda nisu na istoj strani.

Cvrtila je u ljeto 2021. prijavila kutinskoga gradonačelnika Zlatka Babića, predsjednika Gradskog vijeća Davora Kljakića i dvojicu gradskih vijećnika za kaznena djela korupcije i trgovanja utjecajem. Prijavljeni su proveli neko vrijeme u pritvoru, a Cvrtila je dobila otkaz.