Odmetnuti župnik proglašen je krivim, ali se oslobađa kazne

Sutkinja Ana Zrilić kazala je da je za kazneno djelo koje je počinio don Tomislav Vlahović predviđena kazna do godine dana zatvora, ali kako nema posljedica ni žrtve, proglašen je krivim, ali se oslobađa kazne

<p>- Meni je sve to suludo - počeo je svjedočenje don <strong>Tomislav Vlahović</strong>, poznat po negiranju koronavirusa i održavanju zabranjenih misa u Salima te prozivanju vjernika s maskama u crkvi nevjernicima.</p><p>Sjedio je na optuženičkoj klupi Općinskog suda u Zadru u četvrtak, s maskom na licu i jaknom u krilu, ali nije otvarao usta. Glas je dolazio s audio snimke na CD-u s prijašnjih ispitivanja. Sutkinja <strong>Ana Zrilić</strong>, naime, naložila je da se snimka presluša, iako je Vlahovićev odvjetnik <strong>Boris Radman</strong> rekao je da će se njegov štićenik nadalje braniti šutnjom i neće odgovarati na pitanja. </p><h2>'U neznanju sam to radio, zapravo'</h2><p>Odgovarao je kazneno, za lažnog predstavljanje kao policajac i za zlouporabu ovlasti. Prijavili su ga mještani Benkovca koji ga poznaju kao svećenika. Rekli su da ih je 2018. godine, dok su se vozili automobilom, zaustavio policijskom palicom STOP, lažno se predstavio kao policajac šibensko-kninske policijske uprave i legitimirao ih te da im je prijetio batinama i privođenjem ne budu li ga slušali.<br/> </p><p><br/> - Smiješno je. U neznanju sam to radio, zapravo. Kako može kapelan imati službenu odoru i oznake, a s druge strane biti neovlašten? To su se policajci isto pitali i dali su mi palicu. Trebaš postupit kad je nešto nepravedno. Nisam učinio nasilje. Rekao sam "Dečki, zašto tako vozite, znam da ste mladi, da vam zovem patrolu sad?" Nisam im ni uzimao dokumente. Na ljudski način sam im rekao "Idite doma, zašto da sad imate problem" Moje obveze kao kapelana bile su duhovne naravi, ali što je duhovno, je li opomena duhovna? Hoćeš biti dobar, a ispalo je ovako. Ali, svećenstvo podrazumijeva i progon.. - zastajkujući je svjedočio tadašnji benkovački svećenik koji je po kazni nakon toga prestao biti policijskim kapelanom te je premješten u Sali na Dugom otoku.<br/> Sutkinja ga je pitala kako je sve to završilo, a don Tomislav je ispalio: "U medijima!" te dodao "A ništa, dečki su otišli doma", nakon što je pojasnila da je mislila na samo zaustavljanje automobila.</p><p>Zadarski mediji bili su prisutni na ročištu slučaja za koji je javnost jako zainteresirana, ali im je suđenje umalo "umaklo". Naime, odvjetnik Radman tražio je i dobio odgodu ročišta u četvrtak u 9.30 sati te su o odgodi obavješteni i mediji. No, nešto iza predviđene satnice, bivši sudac, a sad odvjetnik poznat po "pravnim manevrima" još iz obrane <strong>Darka Kovačevića Daruvarca</strong>, ipak se pojavio s optuženikom.</p><p>Sutkinja Zrilić nije imala izbora nego nastaviti odgođeno suđenje. Istog dana održane su i završne riječi te je donijela i presudu. Don Tomislav Vlahović proglašen je krivim, ali se oslobađa od kazne.</p><p>- U opisu radnog mjesta i poslova kapelana nema zaustavljanja ni legitimiranja sumještana. Za ovo kazneno djelo predviđena je kazna do godine dana zatvora, a državno odvjetništvo je tražilo šest mjeseci s uvijetom na dvije godine. Kako ovdje nema posljedica ni žrtve, proglašen je krivim, ali se oslobađa kazne - obrazložila je presudu sutkinja Zrilić te dodala da je bitna moralna osuda djela.<br/> Odvjetnik Radman najavio je žalbu na nepravomoćnu presudu Općinskog suda u Zadru.</p>