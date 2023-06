Odobreno novo zaduženje za Fortenovu: Dobili smo još 15 mjeseci, to je zadnja prilika...

Današnja Fortenova, odnosno bivši Agrokor, zadužit će se više od milijardu eura s postojećim kreditorom, američkim Fondom HPS. Fortenova se muči s financiranjem, nitko osim šeika Saifa Alketbija nije iskazao ozbiljan interes za kupnju, pa su u vlasništvu i dalje sankcionirane ruske banke Sberbank i VTB koje imaju skoro 50 posto. Drugi najveći dioničar je Pavao Vujnovac s nešto manje od 30 posto.

Fortenova je izvijestila da će uz kamate platiti i oko 74 milijuna dodatnih eura HPS-u jer nisu uspjeli niti na jedan drugi način doći do svježeg novca. U priopćenju koje donosimo u cijelosti, ne spominje se prodaja poljoprivrednih tvrtki, što je najavljeno priopćenjem prije dva tjedna. Ali to je uvjet financiranja, pa tvrtka planira prodati Belje, PIK Vinkovci i Vupik do kraja godine.

Priopćenje Fortenove:

Na današnjoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda Fortenova grupe dioničari kompanije su s gotovo 98 postotnom većinom onih koji su glasali, prihvatili prijedlog Fortenova grupe da se postojeća obveznica refinancira u iznosu od 1,1 do 1,2 milijarde eura sa sadašnjim većinskim kreditorom Grupe, investicijskom tvrtkom HPS Investment Partners.

Nakon što su uloženi znatni napori kako bi se pronašao način za financiranje s bankama i tržištima obveznica, menadžment Fortenova grupe naposljetku je odlučio ući u novi kratkoročni financijski aranžman za razdoblje do 29. studenog 2024. s HPS-om, postojećim vodećim nesankcioniranim kreditorom, što su imatelji depozitarnih potvrda danas podržali velikom većinom glasova za ovaj prijedlog.

Uvjeti novog financiranja cjelokupnog sadašnjeg iznosa duga po obveznici koje je ponudio HPS u pogledu marže ostat će isti kao i kod sadašnje obveznice. Dodatni uvjeti nove obveznice, prvenstveno kao posljedica sudjelovanja sankcioniranih osoba u kapitalnoj strukturi Grupe, a zbog čega su opcije financiranja ograničene, obuhvaćaju i tzv. Original Issue Discount u visini 6,75 posto iznosa na koji će biti izdana obveznica.

Taj trošak je cijena povećanog rizika zbog sankcioniranog suvlasništva i nemogućnosti tržišta da se uključi u refinanciranje Grupe koja ima ruske sankcionirane suvlasnike. Valja napomenuti da je takav trošak ujedno cijena koju zbog postojanja sankcioniranih suvlasnika plaćaju svi dioničari kompanije. Kratkoročnost kredita od 15 mjeseci je otvaranje zadnje prilike Grupi da iskoristi to vrijeme kako bi u suvlasništvu prestale biti sankcionirane osobe, što je preduvjet da bi se Grupa mogla u tom kratkom roku refinancirati na tržištu novca.