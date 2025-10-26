'Odoh ja š njome do groblja naših junaka. Poklonio joj cjelove koje i ona mi uzvratila'

Kad su prošlog tjedna zagrebačke gradske vlasti donijele odluku da ukidaju ulicu industrijalcu Vladimiru Arku jer je, kako su objavili, bio "simpatizer ili sljedbenik ustaškog režima", obitelj tog čovjeka imala je puno pravo da bude ogorčena. Nijemci i ustaše su tog čovjeka strpali u zatvor i robijao je u NDH do kraja rata, bio je žrtva ustaškog i nacističkog režima, a izbrisan je kao njihov navodni "suradnik". Arko, koji se ubio popivši cijankalij kad su mu na vrata tvornice alkohola došli partizanski istražitelji, imao je dvije sestre i četvero braće. Najstariji od njih bio je zagrebački ljekarnik Vojko Arko (1887. – 1948.) Vojko Arko je studij farmacije u Pragu završio 1908., a od 1919. do 1927. bio je vlasnik slavne ljekarne Pri orlu u Celju, a ondje je osnovao i tvrtku za trgovinu farmaceutskim proizvodima "Schimmel & Co." (od 1945. je to državna tvrtka pod nazivom "Etol")

