Odredili istražni zatvor svima osim Eroru! Odvjetnica Vedrana Pavleka: 'On nije u bijegu'

Uskok je zatražio istražni zatvor za Vedrana Pavleka, Damira Raosa, Martinu Streženičku, Georga Eugena Mausera i Boženu Hrvoj Mejić, a sudac istrage je to i potvrdio. Pavlek, za kojeg se zadnje zna da je u Istanbulu, ima opciju ili se sam što prije vratiti ili će za njim biti raspisana međunarodna tjeralica i europski uhidbeni nalog.

- Po našim saznanjima se nije javio i zato i je prihvaćen zahtjev za istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Kad dođe rješenje, kreće se u pisanju zahtjeva za uhidbene naloge - rekao je tužitelj Petković. Njegova odvjetnica Laura Valković je za 24sata rekla da ne može komentirati kad će se vratiti.

- Moj klijent nije u bijegu i više od toga ne mogu reći - rekla nam je.

Za Nenada Erora, koji je u Uskoku više od sat vremena iznosio obranu, nije zatražen istražni zatvor. Neslužbeno se doznaje da je navodno priznao, a i spada u dobnu skupinu koju suci rijetko šalju u istražni zatvor. Podsjetimo, on je ciljano zaustavljen u siječnju, kad se vraćao iz Austrije, a policija je kod njega pronašla 120 tisuća eura gotovine i popis s imenima i iznosima.

Kako smo neslužbeno doznali, taj novac njegovi primatelji su dobivali uz poruku da nikako ne stavljaju novac na račun. Za sad nitko od primatelja novca nije osumnjičen. Vratimo se na uhićenu ekipu.

Damiru Raosu je istražni zatvor određen zbog opasnosti od utjecaja na dva svjedoka.

- Sutkinja istrage je odredila Vedranu Pavleku zbog opasnosti od bijega, utjecaja na 15 svjedoka i opasnosti od ponavljanja djela. Gospodin Pavlek nije u bijegu. Činjenica da se on nalazi izvan Hrvatske, kad uzmete u obzir da su jučer pravosudna tijela počela provoditi neke radnje, to nema ništa veze jer on nije znao da će se to dogoditi. Opasnost od utjecaja na svjedoke također po nama ne stoji jer nije pokušao ni kontaktirati nikoga od svjedoka, a mislimo da ne stoji ni opasnost od ponavljanja djela jer on više ne obnaša nikakve funkcije - rekla je odvjetnica Valković.

Uskok je najavio žalbu jer je sutkinja odbila dio o utjecaju na veći broj svjedoka za koje oni smatraju da itekako postoji opasnost.

Pavlek je osumnjičen da je organizirao zločinačku organizaciju koja je preko lažnih faktura izvlačila novac, potom su ga tvrtke između sebe prebacivale i sve bi nekako završilo kod Pavleka. U Monacu ili na Ibizi. U vili, skupim buticima ili pak kod tri žene kojima je navodno platio estetske operacije. I tako su izvukli oko 29 milijuna eura u 10 godina. Priča je puno šira i kompliciranija. Kako smo već pisali, Porezni Uskok je primijetio neobično kretanje novca između nekoliko domaćih i stranih tvrtki koje su 'mlatile lovu' na bežičnim slušalicama i drugim sitnim predmetima. Što je bilo za EPPO, to su im dali, i nastavili dalje kopati. Uskoro su preko tvrtke povezane sa Slovakinjom Martinom Streženičkom došli i do HSS-a. I sve su tad poslali Uskoku koji je prije nešto više od godinu dana pokrenuo istragu. Uskok je objavio da su navodno izvukli 2.096.472,64 eura. Znaju iznos u cent.

Streženička, kako smo već pisali, nije nešto bila poduzetnog duha, barem je takav dojam ostavila na suradnike s kojima je radila prije 15-ak godina. Uspjeli smo doznati da živi u Poreču, gdje ima partnera i dijete, a neko vrijeme je bila i fitness trenerica. No od 2015., nema novih objava na društvenim mrežama. Povezujući njenog supruga Hrvata s nekretninama, došli smo do toga da žive u Poreču, u stanu kojeg je vlasnik također jedan strani financijski holding, odnosno shell tvrtka. Baš kao što je to i Alpine Sport Services Inc koji se spominje i u Paradise papers, a ona je, kako vjeruje Uskok, odgovorna osoba u toj tvrtki. I kroz tu tvrtku je navodno novac iz HSS-a išao do Pavleka.