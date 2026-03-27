Iz Saveza je, kako navodi USKOK u svom priopćenju, nezakonito isplaćeno gotovo 30 milijuna eura
Izvlačili milijune iz Saveza: Novac trošili na vile, luksuz, ali i estetske zahvate...
USKOK je pokrenuo veliku istragu protiv šestero osumnjičenih zbog sumnje da su godinama izvlačili novac iz jednog sportskog saveza kroz fiktivne poslove i mrežu inozemnih tvrtki, pritom oštetivši Savez za gotovo 30 milijuna eura.
Prema sumnjama istražitelja, ključnu ulogu imao je prvoosumnjičeni koji je okupio grupu suradnika i organizirao sustav lažnih ugovora i računa, dok su ostali omogućavali isplate i prikrivanje tragova novca.
- USKOK je, na temelju kaznenih prijava PNUSKOK-a, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave te u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvero hrvatskih državljana (1973., 1965., 1971., 1953.), jedne slovačke državljanke (1977.) i jednog državljanina koji ima dvojno državljanstvo Lihtenštajna i Austrije (1977.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja - napisali su u priopćenju.
Kako navode istražitelji, prvoosumnjičeni je od 2014. do veljače 2026. organizirao skupinu ljudi u Hrvatskoj i inozemstvu s ciljem izvlačenja novca iz jednog sportskog saveza. U tome su sudjelovali ostali osumnjičenici, jedna u međuvremenu preminula osoba te još nekoliko zasad nepoznatih ljudi povezanih s inozemnim tvrtkama. Cilj im je bio nezakonito se obogatiti na štetu Saveza i prikriti podrijetlo tako stečenog novca.
- Radi realizacije tog plana, I. okr. je sa sada pokojnom osobom, a potom s IV. okr. kao odgovornom osobom društva iz Svetog Kristofora i Nevisa nakon sada pokojne osobe te V. okr. kao osobom ovlaštenom za raspolaganje novčanim sredstvima tog društva i ujedno odgovornom osobom jednog društva iz Lihtenštajna, dogovorio da ta društva sa Savezom sklapaju ugovore za usluge koje u stvarnosti neće nikada izvršiti, a koje ugovore će u ime Saveza prema dogovoru s I. okr. potpisati II. okr., nakon čega će ta društva Savezu ispostavljati račune - dodaju.
Prema sumnjama istražitelja, prvoosumnjičeni je od 2019. do 2026. s nepoznatim osobama iz inozemstva dogovorio da njihove tvrtke šalju račune Savezu za usluge koje nikada nisu obavljene i to bez ikakvih ugovora.
Zatim su, u dogovoru s glavnim tajnikom i osobom zaduženom za financije, ti računi odobravani i plaćani s računa Saveza, iako su svi znali da su lažni. Bankama su čak potvrđivali da su isplate opravdane.
Na taj način iz Saveza je nezakonito isplaćeno gotovo 30 milijuna eura.
- Od navedenog iznosa, s računa Saveza je iznos od 2.096.472,64 eura uplaćen na bankovne račune u vlasništvu jednog trgovačkog društva i tvrtke iz Monaka u vlasništvu I. okr., sredstvima na kojim računima je ovlašten raspolagati prvookrivljenik. Taj iznos je potom I. okr. koristio za sebe i svoje potrebe - navode.
Sumnja se i da su pokojna osoba te dvoje osumnjičenih, nakon što su njihove tvrtke dobile više od 15,6 milijuna eura od Saveza, veći dio tog novca, najmanje 10,5 milijuna eura, prebacili natrag prvoosumnjičenom i njegovoj tvrtki putem lažnih ugovora i računa.
Dio tog novca, oko 1,9 milijuna eura, prvoosumnjičeni je prebacio svojoj tvrtki u Španjolskoj i potrošio na izgradnju vile. Ostatak je trošio na osobne potrebe, uključujući luksuzna putovanja, hotele, skupu robu, ali i estetske zahvate, dok je dio novca podizao u gotovini. Istražitelji navode i da su osobe koje su vodile strane tvrtke zadržavale oko 10 posto novca za sebe, dok su ostatak u gotovini predavale ljudima koje je odredio prvoosumnjičeni.
Prema sumnjama istražitelja, jedan zaposlenik Saveza po nalogu prvoosumnjičenog više je puta putovao u inozemstvo gdje je preuzimao gotovinu, ukupno gotovo 11 milijuna eura. Iako je znao da je riječ o nezakonitom novcu, unosio ga je u Hrvatsku bez prijave i predavao dalje, prema uputama.
Dio tog novca zadržavali su za sebe uključeni osumnjičenici, dok je ostatak išao prvoosumnjičenom ili drugim osobama povezanima s njim, čime je podmirivao svoje dugove. USKOK će za petero osumnjičenih tražiti istražni zatvor, dok za jednog to neće predložiti jer za to nema zakonske osnove.
