Odron u centru Vukovara: 'Kosti s groblja nam padaju u dvorište’

Ulica Augusta Šenoe u Vukovaru nalazi se u prvoj gradskoj zoni, dakle u samom centru, i jedna je od ulica koje počivaju u podnožju lesnih brda kojih ima nekoliko u gradu na Dunavu. Lesna brda (zemljane uzvisine koje postanu nestabilne nakon kiše) već godinama se urušavaju jer većinu grad nije osigurao potpornim zidovima, pa zbog toga predstavljaju ugrozu za stanovnike koji na tim mjestima imaju i svoj dom. U strahu od odrona više od 15 godina živi obitelj Nikić, koja je upravo iz Ulice A. Šenoe.

- Do sada smo imali nekoliko manjih odrona, kad se brdo natopi kišom, pa se odlomi komad zemlje i padne nam u dvorište. No neki dan bilo je užasno. Bili smo u kući i čuli strašnu buku. Bojali smo se izaći jer ne znamo što se događa. Kroz prozor sam vidjela ogromnu količinu zemlje. Nadala sam se da nije oštetilo kuću jer smo mi tik uz brdo - kazuje Ljiljana Nikić, čija se kuća nalazi doslovce metar udaljena od brda na kojem je staro katoličko groblje. Ponekad im, kako kaže, s odronom zemlje u dvoriše padaju i ljudske kosti iz grobova. Njeni blizanci, 15-godišnji dečki, nikad se nisu igrali u dvorištu jer je to preopasno. U dvorištu rijetko parkiraju i auto, a ne usude se ništa graditi jer se boje da bi sve bilo uništeno u prvom većem odronu.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

U Ulici Augusta Šenoe nalazi se desetak kuća i sve imaju isti problem - opasnost od odrona. Kuće su tu pedesetak godina, pa problem s brdom nije od jučer.

- Pisali smo peticiju radu nekoliko puta, ali gradonačelnik kaže kako izgradnja potpornih zidova puno košta i grad nema taj novac. A ovo smo kupili kao regularno građevinsko zemljište. Plaćamo komunalnu naknadu, sve račune i davanja. Čestica katoličkoga groblja koja je na brdu pripada gradu i o njoj vodi računa komunalna tvrtka Komunalac, koja bi trebala osigurati brdo. Da je kojim slučajem to brdo moje, da urušavanjem prijeti nečijoj sigurnost, već bih platila kazni i kazni, ali ovako - nikom ništa dok netko ne strada.

Prije nekoliko godina ogromna gromada sručila se na susjedovu kuću, oštetila krov, zatrpala ih toliko da nisu mogli izaći iz kuće. Žena do danas nije dobila nikakvu odštetu", dodaje ogorčena Ljiljana, koja je odmah nakon odrona pozvala Komunalac. Oni su došli idući dan, bagerom uklonili zemlju i gotovo. Čak jedan komad brda iza kuće uopće nisu htjeli uklanjati iako je pitanje trenutka kad će se i on urušiti.

- Rekli su da ne mogu jer je to preopasno za njihove radnike. A za mene i djecu nije!? - pita se Ljiljana, koja ovih kišnih dana sa strahom gleda u desetak metara visoko brdo iznad sebe prepuno prijetećih pukotina.