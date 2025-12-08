Obavijesti

Održali hrvatsko-francuski gospodarski forum: Plenković najavio ulaganja i jaču suradnju

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
11
Foto: x/andrej plenković

Gospodarski forum HGK i MEDEF-a okupio 31 hrvatsku tvrtku, s fokusom na energetiku, IT, prehrambenu i obrambenu industriju te turizam; potpisan ugovor o nabavi haubica CAESAR.

Hrvatsko gospodarsko izaslanstvo u okviru službenog posjeta premijera Andreja Plenkovića Francuskoj sudjelovalo je u ponedjeljak u Parizu na gospodarskom forumu o organizaciji Hrvatske gospodarske komore i najveće francuske organizacije poslodavaca (MEDEF).

“Ovdje smo se danas okupili ne samo da predstavimo naša gospodarstva, nego da pojačamo i ubrzamo bilateralnu suradnju”, rekao je premijer Plenković.

Premijer je rekao da Hrvatska predstavlja “mediteranska vrata za srednju Europu”, da je zemlja koja ima jedinstvenu geostratešku poziciju, koja je čvrsto usidrena u EU, s kvalitetnom radnom snagom.

- Ovaj je forum prilika da dinamiziramo gospodarsku suradnju stvarajući nove projekte i ulaganja. Stabilna smo, sigurna, privlačna i otvorena zemlja koja spaja europsku kulturu, mediteransku dimenziju i snažne srednjoeuropske korijene - napisao je Plenković u svojoj objavi na X-u.

Foto: x/andrej plenković

Istaknuo je da je ovaj gospodarski forum "osmišljen da poveže naše poduzetnike, otvori nove mogućnosti, stvori nove ideje i projekte koji će ojačati Hrvatsku, Francusku i cijelu Europsku uniju”.

“Ovo je do sada najjača gospodarska delegacija u Francusku, i po broju i po sastavu. Time potvrđujemo interes i značaj francuskog tržišta za hrvatske tvrtke", rekao je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović.

Foto: x/andrej plenković

U hrvatskom izaslanstvu je 31 tvrtka iz sektora energetike i ICT-a, prehrambene i obrambene industrije, turizma i logistike.
Robna razmjena Hrvatske i Francuske prošle godine je premašila 2,2 milijarde eura, a potencijal za jačanje suradnje obje strane prepoznaju u IT sektoru, energetici, prehrambenoj te obrambenoj industriji.
  
„Nabava aviona Rafale, modernizacija obrambenih kapaciteta, energetski projekti te ulaganja u luke i željezničku infrastrukturu potvrđuju stabilnost našeg partnerstva. A ta se dinamika nastavlja i danas: večeras ćemo u Elizejskoj palači potpisati ugovor o nabavi samohodnih haubica CAESAR – važan iskorak za naše oružane snage i još jedna potvrda strateškog povjerenja između Hrvatske i Francuske”, rekao je Plenković.

Jačanju suradnje u obrambenoj industriji pridonijet će i nastup u okviru zajedničkog nacionalnog štanda Hrvatske na najvećim europskim sajmovima od kojih je Eurosatory već sljedeće godine u Parizu, a godinu nakon i Milipol također u glavnom gradu Francuske.

- Nadam se da će ovaj forum zacrtati put novim ulaganjima, partnerstvima i zajedničkim uspjesima! - napisao je premijer na X-u.

Nastupi su dogovoreni nedavno potpisanim sporazumom o suradnji između Ministarstva gospodarstva, Ministarstva obrane, Hrvatske gospodarske komore i Agencije Alan.

