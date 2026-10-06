Održana konferencija Startover: 'Rad od osam sati je zastario'

Više od 200 sudionika okupilo se u Kaptol Boutique Cinema na ovogodišnjoj konferenciji Startover, u organizaciji 24sata, na kojoj se govorilo o promjenama koje već oblikuju hrvatsko tržište rada, od transparentnosti plaća i hibridnog rada do novih vještina, manjka radne snage i uključivanja osoba s invaliditetom.

- Predivan dan za novi početak - poručio je na otvaranju Goran Gavranović, publisher i izdavački direktor 24sata, istaknuvši kako su upravo žene, koje su činile većinu u publici, često nositelji promjena.

- Promjene su nužne. Ovo je četvrta konferencija koju radimo na tu temu, svaka od njih mali je korak prema novom društvu i boljoj Hrvatskoj - rekao je Gavranović.

A da promjena neće nedostajati, pokazala su i četiri panela konferencije.

Prvi panel, "Novo normalno: Život uz transparentnost plaća", otvorio je jedno od pitanja koja će u idućem razdoblju snažno obilježiti odnose poslodavaca i zaposlenika. Moderatorica Ema Buković, koordinatorica odjela za HR savjetovanje u tvrtki SELECTIO, paneliste je pitala gdje se njihove kompanije danas nalaze u pripremama za europsku Direktivu o transparentnosti plaća. Martina Slunjski, Chief People Officer u Holcimu Hrvatska, objasnila je kako su se u toj kompaniji za promjene pripremali posljednjih nekoliko godina.

- Startali smo od higijene. Jesu li zaposlenici i menadžeri svjesni gdje je njihovo radno mjesto? Zaposlenikovo pravo je znati kako je vrednovano njegovo radno mjesto - rekla je Slunjski.

A Telemach Hrvatska prošao je kroz znatno veći organizacijski zahvat. Andreja Gracin, izvršna direktorica Sektora ljudskih potencijala, prisjetila se razdoblja nakon spajanja triju kompanija.

- Prošli smo pakleni period. Socijalni partner očekuje da urediš stvari, a kad ih uređuješ, uvijek je netko na gubitku - rekla je Gracin.

Danas je, dodala je, fokus na tome da zaposlenici razumiju sustav. Daliborka Štulić, glavna stručnjakinja za nagrađivanje i HR digital u Ini, upozorila je da se transparentnost ne smije svesti na puko ispunjavanje zakonske obveze.

- Na ovo ne treba gledati kao na ispunjavanje zahtjeva nego mu treba pristupiti strateški - rekla je Štulić.

U Ini su, kaže, temelje postavili mnogo prije direktive, vrednovanjem radnih mjesta, uređivanjem sustava plaća i definiranjem platnih razreda.

Tatjana Jukić, direktorica Sektora ljudskih potencijala u KONČARU, opisala je koliko je izazovno ujednačiti kriterije u grupaciji koja obuhvaća čak 22 kompanije.

- Kriterij mora biti jedinstven, iako društva nemaju iste prihode, pa moraju postojati određene razlike - rekla je Jukić.

Panelisti su zaključili kako je sad jedna od najvećih prilika za HR, ne čekati zakon nego organizaciju pripremiti unaprijed.

Drugi panel, "Kako se mijenja radno mjesto danas: ESG, gig radnici, vanjski suradnici i hibridni rad", otvorio je pitanje kako uopće izgleda moderna organizacija. Moderatorica prof. Jelena Jelušić, HR & Employer Branding konzultantica iz INSPO Consultinga, razgovor je usmjerila prema kulturi, povjerenju i novim oblicima rada.

Darija Jurica Vuković, Senior Manager Regulatory Affairs & Sustainability u Philip Morris Zagrebu, naglasila je da ESG nije samo pitanje poslovanja nego i odnosa prema zaposlenicima.

- Važno je da zaposlenik osjeća kako organizacija ne gleda na njega samo kao na poslovnu jedinicu. Da je organizacija tu za njega kad je potrebno - rekla je.

Siniša Komnenović, direktor Alma Career Croatia, hibridni je rad opisao iz vrlo praktične perspektive. U njegovoj tvrtki zaposlenici pola vremena rade iz ureda a pola od kuće.

- Model od osam sati, pola sata za ručak, zastario je. Po meni je to neproduktivno - rekao je Komnenović te dodao da učinak treba mjeriti kroz dogovorene zadatke.

Petra Grundler Glavica, HR konzultantica, trenerica i coach, već četiri godine radi kao vanjska suradnica.

- Odgovornost organizacije je pronaći načine da se većina nas poveže. To nas čini timom, ne nužno to da se vidimo svaki dan - poručila je.

Danijela Blažanović, državna tajnica Ministarstva demografije i useljeništva, govorila je o podršci koju institucije mogu pružiti poslodavcima. Istaknula je važnost predvidljivih smjena, dodatnih slobodnih dana i postupnog povratka na posao nakon rodiljskog dopusta, uz mentorstvo i druge oblike podrške.

- Važno je prepoznati poslodavce koji su uveli takve mjere i poticati druge da ih uvedu - rekla je Blažanović.

Treći panel, "Vještine bez titula: Tko će uopće biti zapošljiv 2026.+", pokazao je koliko se brzo mijenjaju kriteriji prema kojima se procjenjuje budući zaposlenik. Moderatorica Snježana Krnetić, novinarka 24sata, panelistima je postavila jednostavno pitanje: što biste savjetovali mladoj osobi koja ne zna treba li prvo raditi ili studirati?

- U svakom slučaju odmah početi stjecati iskustvo - rekla je Tamara Aye, mindfulness coach, NLP master i Wingwave coach.

Iva Lopac Butorac, voditeljica službe organizacijskog razvoja i upravljanja karijerom Erste banke, istaknula je kako formalno obrazovanje više nije jedini filtar.

- Danas je formalno obrazovanje vrlo široko. Postoje alternativna znanja. Više treba biti fokus na tome kako ljudi rade - rekla je.

Antonela Piplica, operativna direktorica DICE Digital Innovation Centera, opisala je kako se u praksi traže novi zaposlenici.

- Nama su ljudi važni i stavljamo naglasak na to kakve ljude zapošljavamo i kakve ljude tražimo - rekla je Piplica te istaknula da nije cilj pronaći 130 jednakih ljudi.

Zoran Varga, voditelj Odjela za obrazovanje u HOK-u, upozorio je na ono što poslodavci najčešće ističu kao problem - nedostatak samostalnosti.

- Svega nedostaje, ali samostalnost je definitivno nešto što će obrtnici reći da im nedostaje - rekao je. Posljednji panel, "Inkluzija s velikim I: Zapošljavanje osoba s invaliditetom", moderirala je Ana Dasović, urednica rubrike Obrazovanje u 24sata. Razgovor je pokazao koliko se poslovna stvarnost može promijeniti kad se inkluzija ne promatra samo kao zakonska obveza. Kristina Prhal Mišić, voditeljica projekata Centra za inkluzivne radne aktivnosti (CIRA), istaknula je kako CIRA više od 20 godina radi na zapošljavanju osoba s invaliditetom.

- Zaposlenje stvara preduvjet samostalnosti - rekla je.

Najveća prepreka, dodala je, često nije invaliditet nego predrasuda. Vedran Prpić, People & Culture Business Partner u METROU Hrvatska, naglasio je da prije zapošljavanja treba pripremiti organizaciju.

- Ako nemate kulturu educiranja voditelja što je inkluzivnost, nemate plodno tlo za aktivnosti - rekao je Prpić. Da je takav sustav moguć, pokazuje primjer tiskare Macan. Lucija Jelušić, HR Generalist, rekla je da u toj tvrtki osobe s invaliditetom čine više od 60 posto zaposlenih.

- Naš direktor je osoba s invaliditetom i njegov je cilj bio otvoriti tisak prema svim osobama - rekla je Jelušić te dodala da se radni procesi prilagođavaju. Ida Mujkić, stručnjakinja za zaštitu na radu u Spectra-Mediji, pokazala je kako inkluzija izgleda u manjoj sredini. Tvrtka zapošljava 75 djelatnika, a među njima su i dva radnika s invaliditetom, strojar i mehaničar.

- Svi već znamo što mogu i što ne mogu. Kolege su uvijek tu za pomoć - rekla je Mujkić.