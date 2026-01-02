Odsad možete tražiti besplatni račun. Kako do njega? 'Nemojte dopustiti da vam izbiju novac...'

S prvim radnim danom nove godine na snagu je stupio novi zakon koji tisućama građana omogućuje znatnu uštedu. Riječ je o pravu na otvaranje i vođenje tekućeg računa s osnovnim paketom usluga bez ikakve naknade, što je promjena koja će najviše značiti umirovljenicima, studentima i svima s nižim primanjima. Iako je vijest pozitivna, put do besplatnog računa nije automatski i zahtijeva proaktivnost klijenata, a gotovo sve banke postavile su i jedan ključan uvjet - osobni dolazak u poslovnicu.

Tko sve ima pravo i što paket uključuje?

Pravo na račun za redovna primanja s besplatnim paketom usluga ima svaki građanin koji na račun u banci prima plaću, mirovinu, stipendiju, naknadu za vrijeme nezaposlenosti ili neku drugu vrstu redovitog primanja. Novi Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu definira koje sve usluge banka u tom slučaju ne smije naplatiti.

U besplatni paket uključeno je otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, izdavanje jedne debitne kartice i plaćanje njome na prodajnim mjestima, kao i primanje uplata u eurima. Također, bez naknade su i uplate te podizanje gotovog novca, no tu postoje razlike među bankama. Uz to, paket mora sadržavati i jednu elektroničku uslugu, internetsko ili mobilno bankarstvo, pri čemu banka sama odlučuje koju će od te dvije opcije ponuditi. Sve najveće banke u Hrvatskoj, kako se doznaje, u besplatni su paket odlučile uključiti internetsko bankarstvo. Iz Hrvatske udruge banaka (HUB) pojašnjavaju zašto mobilno bankarstvo uglavnom nije dio besplatne ponude.

"Razlog tome je što razvoj i održavanje suvremenih digitalnih rješenja - poput mobilnih aplikacija, naprednih funkcionalnosti internetskog bankarstva, sustava za automatsku obradu plaćanja zahtijevaju značajna ulaganja", poručuju iz HUB-a.

Kako do besplatnog računa? Bez odlaska u poslovnicu ne ide

Ključno je naglasiti da se prelazak na besplatni model ne događa automatski. Građani koji žele iskoristiti ovu mogućnost moraju svojoj banci podnijeti službeni zahtjev. Prema informacijama koje je Hina prikupila od šest vodećih banaka - Zagrebačke banke (Zaba), Privredne banke Zagreb (PBZ), Erste banke, Raiffeisen banke (RBA), OTP banke i Hrvatske poštanske banke (HPB) - za to je bez iznimke potreban osobni dolazak u poslovnicu.

Prilikom podnošenja zahtjeva, banka može zatražiti i dokaz o redovnom primanju ako ono već ne sjeda na račun u toj banci. Klijenti će morati potpisati novi ugovor ili aneks postojećeg, no dobra je vijest da im se IBAN neće mijenjati. Banka je dužna obraditi zahtjev u roku od deset radnih dana. Važno je znati da banka može odbiti zahtjev ako klijent već ima otvoren jedan takav besplatni račun u nekoj drugoj banci u Hrvatskoj.

- Ako sam za održavanje plaćao 100 eura godišnje i ako mi moja aplikacija košta 2 eura po novom ugovoru mjesečno to mi je 24 eura godišnje. Opet sam uštedio. Na njihovu žalost. Nemojte dopustiti da vam izbiju novac koji nije njihov. Tko ne uči na drugima uči na sebi - komentirao je jedan građanin na Facebooku.

Što nije uključeno i koje su pogodnosti za umirovljenike?

Besplatni paket pokriva temeljne usluge, ali ne i sve ono na što su mnogi klijenti navikli u komercijalnim paketima. Tako se dodatno naplaćuju usluge poput kreditnih kartica, plaćanja na rate, trajnih naloga i drugih naprednijih funkcionalnosti. Ipak, to ne znači da ih klijenti s besplatnim računom ne mogu imati. Iz Erste banke napominju da je i uz ovaj račun moguće ugovoriti prekoračenje.

​- Ako klijent ispunjava uvjete u skladu sa zakonom kojim je uređeno potrošačko kreditiranje, Erste banka će na zahtjev klijenta ugovoriti prekoračenje po računu za plaćanje koji sadrži paket besplatnih usluga - navode iz banke.

Najveće razlike među bankama vidljive su kod podizanja gotovine. Tako su RBA, Zaba i OTP banka kao besplatnu opciju odabrale isključivo podizanje na bankomatu, dok će klijenti PBZ-a, Erstea i HPB-a moći bez naknade podizati gotovinu i na bankomatu i na šalteru u poslovnici. Međutim, za umirovljenike i pripadnike osjetljivih skupina vrijedi posebno pravilo - njima sve banke moraju omogućiti besplatno podizanje novca i na bankomatu i na šalteru.

Zakon donosi i još jednu novost: neograničen broj besplatnih podizanja na bankomatima vlastite banke te dva podizanja mjesečno na bankomatima bilo koje druge banke bez naknade, no ta će odredba u potpunosti zaživjeti tek od 1. siječnja 2027. godine, do kada se banke trebaju dogovoriti o uspostavi zajedničke mreže bankomata.

Nova regulativa predstavljat će i značajan trošak za bankarski sektor, koji je u prvih devet mjeseci 2025. godine od naknada i provizija uprihodio više od 500 milijuna eura. Ipak, za građane je ovo korak naprijed, no svatko za sebe mora procijeniti jesu li osnovne usluge dovoljne za njegove potrebe ili mu je isplativije zadržati neki od postojećih komercijalnih paketa.