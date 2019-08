'Odveo nas je u Bleiburg na pokolj, a mi smo mu se divili' Iako je od Pavelićeve smrti prošlo više od pola stoljeća, on u dobroj mjeri i danas dijeli hrvatsko društvo. U novoj knjizi Ispovijed iz pakla, donosimo zatajenu ispovijed zapovjednika šefa Pavelićeva osiguranja, dio drugi

Moškov u zatvoru priča opširnu kroniku ustaškog pokreta, koja je godinama ostala nedostupna javnosti. Moškovljevi memoari ostali su ezoteričnom, tajanstvenom pričom kao i njegov kraj - nagađa se, kako smo rekli, da je Moškovu suđeno, i da je strijeljan, no u arhivu nema spisa o tome. Ne postoji ni pučka predaja, gdje i kako se to dogodilo. Nitko neće reći. Kao što znaju svi koji su ikada razgovarali sa starim boljševicima, mnoge vrste kamena pričljivije su od njih pa je tajna ostala neprobojna. O sudbini Moškova nikad ni jedan od ljudi upućenih u njegov svršetak nije progovorio ni riječ. Slično je bilo i sa srpskim komunistima - do danas nije otkriveno gdje je zakopan, ili bačen, Draža Mihailović, odnosno njegovi posmrtni ostaci.

Ante Moškov 'isljednike' je uveo u samo srce tajne.

A to je priča o Anti Paveliću u kojega je Moškov, sve do iza rata, bio fanatično idejno zaljubljen, kao i većina ustaša iz Poglavnikova najužeg kruga. Dido Kvaternik, još jedan mladi fanatik iz emigracije, Pavelića je cijenio, možda i volio, više od svoga oca Slavka. Vjekoslav Luburić Maks također. Svi će se oni, međutim, s Pavelićem razići, o čemu će i Moškov i Kvaternik ostaviti i zapise velike reljefnosti.

O razlozima Moškovljeva duševnog sloma i motivima raskida s Pavelićem, u njegovu tekstu stoji jasno svjedočanstvo.

Pavelić je - uvjeren je Moškov - prema zapadu povukao golemu masu naroda iz jednog jedinog razloga: kako bi sam postao neophodan za pregovore s Amerikancima, kao neupitni lider te ljudske rijeke koja je, kako se pokazalo, zbog tog manevra srljala ravno u katastrofu, koja će kasnije dobiti naziv "Bleiburška tragedija". Pavelić je blefirao kako ima čvrst dokaz da je s Amerikancima i Englezima sve dogovoreno, o čemu ima i "pismeno"...

- Jedna od najvećih, izravnih i otvorenih podvala i prevara Pavelićevih, bila je ona koju je napravio kod odlučivanja povlačenja u Austriju skupa s njemačkom vojskom, piše Moškov.

- Ja sam došao u Zagreb s terena, iz Varaždina, i otišao Paveliću kazati mu kakvo je stanje na odsjeku na Dravi, a posebno što se tiče sukoba koji su nastali s tzv. kozačkim, odnosno čerkeskim jedinicama. Tom prilikom sam ga upitao kakva će situacija nastati obzirom na stalno povlačenje Nijemaca. On mi je odgovorio da je odlučeno zajedničko povlačenje kroz Sloveniju. Na moju opasku da će to značiti zarobljavanje i interniranje cijele vojske, on je odgovorio to potvrđujući po njegovom običaju vrlo mirno i suvereno - da ta stvar koju on točno zna - neće biti u pravom smislu zarobljavanje ni interniranje i da će se to raditi samo u vrlo kratkom roku.

Tada sam ga upitao da možda ne postoji ipak mogućnost da u tom kratkom roku ne dođe do predavanja partizanima, što je on odlučno negirao. Ne sjećam se točno jesam li tom prilikom ili kasnije zamolio da mi dâ dozvolu da ipak ne idem ni u kakvo "privremeno zarobljeništvo", na što mi je on odgovorio da to nije potrebno i da se ne treba ničega bojati jer će sve biti u redu. Ja sam opet ponovio svoju molbu objašnjavajući da sam dugo godina bio u Italiji i u logorima i u internaciji, pa da ne bih više želio isprobavati sličan život, te da bih bar neko vrijeme ostao izvan zarobljeničkog logora, na što se on kao malo zamislio i rekao mi:"Pa dobro. Možeš. Pogledaj neko vrijeme izvana, pa ćeš se već onda odlučiti"

Ponovno je smiješeći tvrdio kako se ne treba bojati ničega i da je sve uređeno i dodao: "Uostalom, ja već imam ovdje i pismeno" (ili pismo) i pri tome izvukao iz džepa od kaputa (bio je u građanskom odijelu) napola jednu kuvertu i zadovoljno se smiješeći opet je uvukao unutra. Ja sam se na to pokazao vidno obradovan, iako sam mu vjerovao i na riječ, misleći kako je već uspio imati pismeno u rukama, te kako je potpuno ostvario ono što je ranije dao naslućivati. To je sve bilo još više pojačano njegovim mirnim i raspoloženim izgledom.

Ne sjećam se točno jesam li ga u onom trenutku radosti i nekog olakšanja upitao:"Kako ste to dobili..." ili "Od kuda ste to dobili?", ali čini mi se kao da sada vidim njegov smiješak i dizanje glave uz značajno spuštanje kapaka, kao odgovor koji je imao značiti "stari sam ja majstor..", ili da čujem riječi "iz Milana".

Iako mi je rekao da ni s kim ne pričam, nisam se mogao obuzdati da s nekim to neobično zadovoljstvo ne podijelim. Tada sam doista bio veseo, jer sam prije toga gledao sve s priličnom žalosti, te čim sam se susreo s Josom Rukavinom to sam mu saopćio u povjerenju, na što je i on reagirao na sličan način kao i ja. Nismo ni ja ni on mogli naći dovoljnog izraza pohvale i divljenja za Pavelićevu mudrost i sposobnost.

