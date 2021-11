I ja kao odvjetnica, i ljudi koji su radili u mojoj kancelariji, aktivisti Centra za mirovne studije – bili smo izloženi pritisku s ciljem da se onemogući rad na predmetu, rekla je za N1 odvjetnica obitelji Hussini, Sanja Jelavić. Njihova 6 - godišnja kćer i sestra Madina poginula je u naletu vlaka nakon što im je hrvatska policija odbila azil i poslala ih da hodaju prugom po mraku prema Srbiji.

Kako kaže Jelavić, policijski istražitelji dolazili su u njezin odvjetnički ured, tražili od odvjetnika da se predaju originali punomoći od strane obitelji, pod izlikom da nešto s punomoći nije u redu.

- Umjesto da se istraga fokusira na to kako je došlo do tragične smrti djevojčice, istraga se svela na izmišljanje vezano za potpis punomoći. Sud je utvrdio da se radilo o opstrukciji rada na predmetu, onemogućavanju pristupa sudu i teškim povredama ljudskih prava do kojih mi je prije ovog slučaja bilo teško zamisliti da bi u našoj državi moglo doći, takvom stupnju arbitrarnosti koji nije primjeren trenutku danas ni prije tri godine u RH - rekla je odvjetnica.

Presuda na 100 stranica utvrđuje da je Hrvatska prekršila niz odredbi Međunarodne konvencije, da je hrvatska policija provodila Pushback koji je ilegalan te da su istražna tijela u Hrvatskoj prekinula vezu između odvjetnice i obitelji, sve kako ne bi dokazali da je malena Madine poginula krivicom Republike Hrvatske.

- Presuda je donijela niz teških utvrđenja o tome koliko su im ozbiljno bila povrijeđena ljudska prava tijekom postupanja u RH. Europski sud je utvrdio da je došlo do povrede prava na život jer kao država nismo proveli učinkovitu istragu, sud snažno zamjera tijelima državne vlasti što su presjekli vezu između stranaka i odvjetnice i onemogućili im da sudjeluje u istrazi. Utvrdili su da je došlo do povrede prava od nečovječnog postupanja i mučenja s obzirom na to da su djeca su oko dva i pol mjeseca bila smještena u ustanovi zatvorskog tipa. Utvrdio je da im je bila ograničena sloboda kretanja. Sud je utvrdio da je došlo do pushbacka, i na kraju, da im je teško povrijeđeno ljudsko pravo jer im je onemogućeno da da pristupe Sudu za ljudska prava na način da je rađen pritisak.”

Država mora platiti 56.000 eura

Europski sud za ljudska prava (ECHR) objavio je u četvrtak da je istraga o smrti afganistanske djevojčice koja je poginula u naletu vlaka na hrvatskoj-srpskoj granici bila neučinkovita i odredio da Hrvatska njezinoj obitelji mora platiti 40.000 eura odštete i 16.700 eura sudskih troškova.

Šestogodišnja afganistanska djevojčica Madine Hosseini poginula je u studenom 2017. u naletu vlaka na hrvatsko-srpskoj granici nakon što su njezinoj obitelji hrvatske vlasti navodno uskratile mogućnost da zatraži azil i naredile im da se vrate u Srbiju kretanjem uz željezničku prugu.

Madine je sa svojom obitelji bila u skupini migranata koji su s područja srpske općine Šid pokušavali ući na teritorij Hrvatske.

ECHR je utvrdio da je u tom slučaju bilo nekoliko povreda Europske konvencije o ljudskim pravima.

Sud je utvrdio da je "istraga smrti djevojčice bila neučinkovita, da su djeca podnositelja tijekom zadržavanja trpjela loš tretman i da se odluke oko zadržavanja podnositelja nisu temeljito rješavale".

Sud također drži da su "neki podnositelji zahtjeva kolektivno protjerani iz Hrvatske, a da je država ometala učinkovito ostvarivanje prava podnositelja na individualan zahtjev, ograničavajući, između ostalog, pristup odvjetniku".

Hrvatsku je sudu u Strasbourgu tužila obitelj Madine Hassiny. ECHR je presudio da Hrvatska obitelji mora isplatiti 40.000 eura odštete i nadoknaditi 16.700 eura sudskih troškova.