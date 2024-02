Odvjetnica za 24sata o smrti 22-godišnjeg Luke u Splitu: 'Imamo propust policije, ali i pravosuđa'

U povodu brutalnog ubojstva 22-godišnjeg Luke B., koji je izgubio život u noći na subotu nakon što ga je 31-godišnji Ante R. ubo nožem u prsa, razgovarali smo s poznatom splitskom odvjetnicom Doris Koštom koja je u nevjerici, ne samo zbog samog događaja i povoda ubojstvu, već i zbog postupanja nadležnih tijela. Osvrnula se na rad policije, ali i pravosuđa.

- U Splitu postoje mjesta gdje se ljudi stalno okupljaju, u svako doba dana i noći. Mjesto gdje je mladić ubijen je jedno takvo cjelodnevno okupljalište, tamo su dvije pekare koje rade cijelu noć, i gdje dolaze i oni dobri, ali i oni loši. U ovom slučaju slobodno se može prozvati policija jer tamo trebaju biti stalne ophodnje. Oni su naprosto propustili adekvatno osigurati javni red i mir. Ne trebaju tamo stajati cijelo vrijeme, ali u svijesti građana mora biti da će se tamo pojaviti – kaže nam Košta koja se ne slaže ni kvalifikacijom djela, a u ovom slučaju radi se o takozvanom običnom ubojstvu.

- Ako netko ode po nož oštrice od 25 centimetara, ide za svojim žrtvom i ubode ga u prsa, to mora biti teža kvalifikacija. Nije on njega ubo u ruku, ili nogu, to je ubod pokraj srca – objašnjava Košta dodajući kako je cijeli pravosudni sustav pun nelogičnosti. Ne postoji sigurnosna mjera protiv upornih prekršitelja zakona, odnosno onih koji imaju niz prekršajnih i kaznenih djela, a nemaju pravomoćnu presudu za služenje zatvorske kazne.

Nema načina da ih se nadzire, takva metoda ne postoji. Postoji samo mjera zabrane pristupa, a ona je najčešće usmjerena samo na jednu osobu. Sustav omogućuje da se reagira samo kad tek kad se nešto dogodi.

- Ako se osoba i proglasi psihički nestabilnom i neubrojivom, može joj se odrediti liječenje, ali do pravomoćnosti presude, nema metode liječenja. Sustav definitivno ne funkcionira. Kako je moguće da njegov brat, koji je tu sudjelovao, prođe samo s prekršajem za remećenje javnog reda i mira? Mislim da je to pogrešna odluka. Trebalo ga je ostaviti pod nadzorom sustava dok se ne provede vještačenje. Tri brata su očito kroz godine djelovali kao grupa, trebalo se na njih gledati kao na poticatelje – kaže nam Košta.

Podsjetimo, riječ je o braći koja imaju podeblje dosjee zbog niza prekršajnih i kaznenih prijava, od razbojništava, do oštećenja tuđe stvari, remećenja javnog reda i mira te uživanja narkotika. Često su vrijeme provodili ispred pekara u Ulici Domovinskog rata koje rade cijelu noć, a ispred kojih su žicali novac. Kako su nam rekli susjedi, ako im netko ne bi dao, ili im nešto ne bi bilo po volji, postajali bi vrlo neugodni, pa i agresivni.

Nesretni Luka B. Tu večer bio je s prijateljima u obližnjem baru. U trenutku kad je pješice krenuo kući, prema 20-ak minuta udaljenim Plokitama, došlo je do sukoba njega i Ante R.. On je, dok se Luka udaljavao, otrčao u obližnji stan po veliki kuhinjski nož te krenuo za njim. Fatalnu ubodnu ranu zadao mu je ispred hotela, na raskrižju Ulice Domovinskog rata i Mažuranićevog šetališta. Uhićena su sva trojica braće. Jedan je odmah pušten, drugi se tereti za ubojstvo, dok je najstariji, 37-godišnjak, prekršajno prijavljen za remećenje javnog reda i mira i to jer je sudjelovao u sukobu koji je prethodio ubojstvu.