Odvjetnik Klare Buntić: Ona se boji izaći iz kuće. Nadamo se da će sud brzo odlučiti o pritvoru

Bivši hrvatski rukometni reprezentativac Denis Buntić kojeg je supruga optužila za zlostavljanje, ima obvezu svakodnevnog javljanja policiji. Fotografi su ga snimili kako u četvrtak dolazi i odlazi iz policijske postaje u Ljubuškom. Supruzi Klari ne smije prilaziti na manje od 100 metara.

Sud u Ljubuškom tražio je izuzeće, budući da majka osumnjičenog Buntića radi na tom sudu, ali zahtjev za izuzećem je ubrzo odbijen.

Odvjetnik Klare Buntić rekao je za Dnevnik Nove TV što očekuje od žalbe na odluku da se Buntića ne pritvori.

- Nadam se da možemo očekivati odluku jako brzo s obzirom na to da izaziva veliki stres kod klijentice i ona je sklonjena kod svoje majke. Svakodnevno se čujemo, pratimo stanje i to je to - rekao je odvjetnik Adi Tvrtković, koji se nada pozitivnom ishodu oko odluke o žalbi.

- Ona bi bila slobodnija za kretanje, ovako se pribojava izaći iz kuće - zaključio je Tvrtković.

Podsjetimo, Denis Buntić bio je uhićen zbog premlaćivanja supruge Klare, a u obiteljskoj kući policija je pronašla čitav arsenal oružja - automatske puške, zolje i streljivo. Klara je medijima priložila i uznemirujuću snimku nasilja. Nakon ispitivanja, sud u Ljubuškom pustio je Buntića na slobodu uz mjere zabrane prilaska ženi na 100 metara.