Odvjetnik Nobilo o izborima: 'To je politička bomba, ali Ustavni sud prijeti praznom puškom...'

Ovo je upozorenje vrlo tvrdo i snažno i Šeparović ga je interpretirao tvrdim izričajem i time je pojačao dramatičnost trenutka i odluke. Odluka je takva da je u nekim elementima provodiva pa je SDP rekao da Milanović neće biti na listi i nećemo ga isticati kao kandidata. Međutim, u onom trećem dijelu da ne može sudjelovati ni na koji način u kampanji, to je problematično jer život ide i mimo kampanje i predsjednik djeluje kao predsjednik i mimo kampanje. Kad je to fokusirano baš na kampanju, kad nije, to je sada problem, rekao je za N1 odvjetnik Anto Nobilo.

On se osvrnuo na odluku Ustavnog suda prema kojoj Zoran Milanović ne može biti na listi nijedne stranke niti kandidat na parlamentarnim izborima dok god je predsjednik države.

'Najveća politička bomba'

- Ovo je jedna od najvećih političkih bombi koja se dogodila, ona je promijenila političku scenu u Hrvatskoj i dala je dodatnu dinamiku, donijela je i dobrih i loših stvari. Dobro je da je pojačala interes za izbore pa možemo pretpostaviti da će izlaznost biti veća - objasnio je pa dodao:

- Mislim da Ustavni sud prijeti praznom puškom, a prazne puške se boji i onaj koji prijeti i onaj kome se prijeti. Prijetnja da će se poništiti izbore je velika prijetnja. Ne vjerujem da ovaj saziv Ustavnog suda ima petlju, čak i kad bi se stekli uvjeti za to, da se takvo nešto napravi, kako će se poništiti volja naroda jednom odlukom?

Osvrnuo se i na upozorenje Ustavnog suda prema kojoj mogu poništiti datum izbora.

- Mislim da to nije realno jer se ne bi ništa napravilo, sve bi krenulo ispočetka, samo bi se pomaknuli par mjeseci. Puno bi bilo opasnije da ponište rezultate izbora, to bi bila politička i državna katastrofa i isto bi bilo opasnije da ponište pojedine liste SDP-a i tako promijene volju birača - tvrdi Nobilo.

Dodaje da se takvo što nikad nije dogodilo i tvrdi da nema suda u Hrvatskoj koji bi poništio volju naroda.

- Ipak se treba čuvati i moj savjet SDP-u je da ne krše odluku suda, a kod Milanovića je to fleksibilnije jer mu Ustavni sud ne može faktički ništa. Ali, SDP bi mogao biti oštećen, iako je to najveća opozicija i mislim da bi to onda izazvalo i državnu krizu - jasan je Nobilo.

