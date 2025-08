Odvjetnik otkrio što će Sanader raditi na slobodi! Pitali ga i o politici: 'Ne, ne! Apsolutno, ne!'

Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader izašao je u ponedjeljak iz zatvora u Lipovici. Podsjetimo, tamo je služio kaznu zatvora zbog pravomoćnih presuda u slučajevima Fimi medija, Ina-MOL i Planinska. Kako je prije dvije godine prošao polovicu izdržavane kazne, stekao je uvjete za raniji otpust.

Njegov odvjetnik Dragan Crnković otkrio je što će Sanader sada raditi.

- Njegova je želja štoprije se posvetiti umirovljeničkim danima. Vi znate da je on od 2011. godine u mirovini. Želi što prije biti sa svojom obitelji. Slijede mu i određeni zdravstveni zahvati. Posvetit će se i liječenju - rekao je.

Odvjetnika su upitali i je li možda moguć povratak u politiku Ive Sanadera.

- Apsolutno nema ništa od političkog angažmana. Apsolutno ne - rezolutan je bio Crnković.

Ivo Sanader izašao iz kaznionce u Lipovica-Popovača | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Istaknuo je kako su u molbi za uvjetni otpust naveli nekoliko razloga, a jedan od njih bio je Sanaderovo zdravstveno stanje.

- On je navršio 70. godina, vi znate njegovu biografiju. Prema tome, on je imao indicirane određene zdravstvene probleme, koje smo mi naveli u molbi, a koji su također razmatrani na sudu. To nije jedini razlog, to je samo jedan od njih. Postoji više čimbenika koji se prosuđuju. To je pravo svakog zatvorenika da proba, da vidi jel udovoljava tom članku 59. Kaznenog zakona. Mi smo ocijenili, nakon oslobađajuće presude u Hypo predmetu, da on udovoljava tome, da je polovicu izdržavane kazne prošao još 2023. - rekao je odvjetnik koji nije želio ulaziti u detalje zdravstvenog stanja.

Kako je objasnio, Sanader se isti dan po izlasku na slobodu mora javiti u policijsku postaju i probacijski centar, a jednom mjesečno će se morati javljati policiji.

- Ne smije promijeniti prebivalište ili boravište. Ako to ipak bude htio, morat će ishoditi odgovarajuće rješenje Županijskog suda u Zagrebu koji njega sada formalno preuzima. On neće imati nikakva ograničenja putovati po Hrvatskoj i Europi. Njegovo kretanje je sasvim normalno - rekao Crnković ne odgovarajući na pitanje hoće li Sanader moći putovati van EU.

Ivo Sanader izašao iz kaznionce u Lipovica-Popovača | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dodao je i kako je Sanader u kaznionici bio radno angažiran, koristio kažnjeničke pogodnosti te se uvijek vraćao na vrijeme.

- Gospodin Sanader je izdržao više od polovine kazne. Njemu je polovina bila 15. kolovoza 2023. Ima slučajeva gdje ljudi izađu točno na polovini, ali gospodinu Sanaderu je polovina bila prije dvije godine - zaključio je odvjetnik.