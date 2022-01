Ivan Pernar izrekao je toliko gluposti da je ih je teško nabrojati na jednom mjestu. No sad je izrekao jednu od najgnjusnijih izmišljotina, na društvenoj mreži Telegram napisao je da je, citiramo, 'slučajno došao do podataka' da 2/3 žena fantazira da budu silovane. Nije naveo izvor, istraživanje, gdje je došao do tog podatka, uzorak ispitivanja niti nešto slično.

Podsjećamo, taj čovjek primat će saborsku mirovinu, iako je politički propao, on i stranka, financirat ćemo mu lagodan život. U godinu dana dobit će 234.225 kuna za nerad. I da, još saborska mirovina... Dok novci sjedaju na račun, on lupeta. Podsjećamo, radi se o čovjeku, antivakseru, koji je odbio cijepiti svog novorođenog sina i koji tvrdi da ima lijek za autizam.

Vratimo se ovoj idiotskoj tvrdnji. Pa tako Pernar piše da je društvo neizbježno skrenulo ulijevo jednom kad se ženama dalo pravo glasa, a onda to nekako povezuje s migrantima te moli 'seksualno devijantne ljude da se suzdrže svojih devijacija'.

Na kraju je spomenuo da ima i aplikaciju za spojeve na kojem mu stalno iskaču 'crnkinje' te ih on odbija. Ne znamo kakve ovo veze ima s bilo čime, ali eto, dodao je i to. Ovo je njegova originalna poruka o fantazijama žena u koje je tako upućen.

- Uvijek mi je bilo čudno zašto žene imaju ljevičarske tendencije, dakako, ne sve, ali u prosjeku više od muškaraca. Jednom kada se ženama dalo pravo glasa, društvo neizbježno skreće u lijevo. Isto tako pitao sam se zašto su žene puno otvorenije od muškaraca po pitanju doseljavanja crnih migranata u Hrvatsku. Na kraju sam slučajno došao do podatka da čak 2/3 žena ima fantaziju o tome da bude silovano - stoji u njegovoj objavi.

- Mislim da muškarac koji fantazira o tome da siluje nekoga nije normalan, kao ni onaj koji fantazira o tome da netko siluje njega. Ali uglavnom, opet se vraćamo na to da više od polovine žena ima fantaziju o tome da ih neko siluje. Tu dolazimo do onih famoznih vijesti o silovanjima koje čine migranti. Ja kad to čujem, naježim se, ali neke žene kad to čuju, njima je to ispunjenje fantazije. Drugi problem vezan je uz skrbništvo nad djecom, kad se roditelji raziđu djeca odu majci, što samo po sebi nije problem - nastavlja u svom postu Pernar, koji je siguran da će majka koja je ljevičarka dijete odgajati s s globo-homo i antifa parolama.

Na kraju lupetanja apelira da se seksualno devijantni ljudi mole Bogu da im prosvijetli pamet.

- Također, tu na dejting appu mi stalno iskaču crnkinje, ja ih stalno swajpam u lijevo ne zato jer mi se nužno fizički ne sviđaju, ima lijepih crnkinja, ali jednostavno ne zanima me takva vrsta odnosa. Mislim da je to posljedica mojih političkih svjetonazora i zato apeliram na vas da odgajate svoju djecu na način da sutra razmišljaju kao i vi. Uozbiljite se - završava u postu Pernar.

Bivši saborski zastupnik.