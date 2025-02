Odzvonilo kupnji jeftine robe iz Kine: EU želi uvesti carine na paketiće, možda čak i zabranu!

Europska komisija predložila je u srijedu mjere za sigurnu i održivu EU trgovinu jer sve više štetnih proizvoda ulazi u EU. Riječ je o mjerama, kako su izložili na brifingu u Komisiji, za uklanjanje rizika koji proizlaze iz uvoza male vrijednosti koja se prodaje preko interneta na malo izvan EU, a u kojima se nalaze trgovci izvan EU, kao što je, naprimjer, Temu. Naime, postoji i šansa da se Temu zabrani! Prošle je godine na tržište EU ušlo oko 4,6 milijardi pošiljaka male vrijednosti, tj. robe čija vrijednost ne premašuje 150 eura, a to iznosi 12 milijuna paketa dnevno. To je dvostruko više nego 2023. i tri puta više nego 2022., a za mnoge od tih proizvoda utvrđeno je da nisu u skladu s europskim zakonodavstvom. Taj eksponencijalni rast izaziva brojne zabrinutosti. Uglavnom, sve je više štetnih proizvoda koji ulaze u EU. Štoviše, europski prodavatelji, koji poštuju naše visoke standarde proizvoda, izloženi su riziku od štete zbog nepoštenih praksi i prodaje krivotvorene robe na internetskim tržištima. Također, mnogo paketa koji se otpremaju i prevoze imaju negativan ekološki i klimatski otisak. Europska komisija pozvala je države članice i EU parlament da što prije usvoje zakonske reforme po kojima bi i roba čija vrijednost ne prelazi 150 eura bili carinjena i bolje kontrolirana pri uvozu u EU. To bi značilo da paketi s Temua s narudžbom ispod 150 eura više ne bi bili oslobođeni carine kao što je to sad slučaj.

Predlažu i posebnu naknadu za povećani rad carinskih službi koji kontroliraju uvoz takvih proizvoda. To bi značilo da bi, ako se usvoje zakonske reforme, korisnici plaćali i carinu na uvoz tog proizvoda plus posebna naknada. Shein, kinesko-singapurska internetska trgovina brze mode, poručio je da će surađivati s Komisijom i tijelima za zaštitu potrošača.

- Dijelimo cilj da europski potrošači kupuju sigurno i radit ćemo na rješavanju svih zabrinutosti - izjavio je glasnogovornik te kompanije.

Temu, koji je pod istragom Europske unije prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA) od listopada prošle godine, nije odmah komentirao najnovije odluke. Komisija je priopćila da analizira njegov odgovor na zabrinutosti regulatora i organizacija za zaštitu potrošača. Inače, i SAD je udario na Kinu. Američka poštanska služba (USPS) priopćila je da privremeno obustavlja dolazne pakete iz Kine i Hong Konga, ubrzo nakon što je predsjednik Donald Trump uveo nove carine na kineski uvoz. Obustava će trajati "do daljnjeg" i slijedi nakon Trumpove odluke o dodatnih 10 posto carine na kineske proizvode. Odluka, objavljena tijekom vikenda, također ukida oslobođenje od carine za pakete male vrijednosti. Izuzeće "de minimis" omogućavalo je ulazak robe u SAD bez carine i dodatnih poreza ako je njezina vrijednost 800 dolara ili manja. No posljednjih godina broj takvih pošiljki značajno je porastao, zbog čega su američki dužnosnici izrazili zabrinutost. Washington je istaknuo kako rast online trgovaca poput Sheina i Temua, koji su osnovani u Kini, stoji iza ovog povećanja. Obustava dostave mogla bi značajno odgoditi ulazak paketa ovih kompanija u SAD.

