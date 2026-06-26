Odzvonilo suludim cijenama za taksi! Ovako su derali ljude: Za 1 km vožnje - račun od 70 eura

Vlada je prihvatila Nacrt izmjena zakona kojim žele zaustaviti sulude i nerealne cijene koje neki privatni taksisti naplaćuju putnicima. Tako vjeruju da će obaveza da putnik zna maksimalnu cijenu vožnje odmah na početku te zabrana mijenjanja uvjeta usred vožnje spriječiti slučajeve poput onog kad je jedan taksist iz Zagreba putnici kilometar htio naplatiti 1596 eura.

Foto: Canva

Novozelanđanka Carol Cowan krajem svibnja došla je posjetiti Zagreb i šokirala se kada joj je vozač taksija naplatio vožnju nevjerojatnih 1506 eura. Naručila je vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice. U međuvremenu joj je taksist vratio 1350 eura te su joj naplatili 'samo' 150 eura koliko je iznosila vožnja, doznaju 24sata.

U ožujku 2025. godine nam se javila uznemirena čitateljica, koja je objasnila kako je vožnju od 3,5 km platila 65,20 eura, što iznosi više od 18 eura po kilometru. Nekoliko dana prije toga, društvenim mrežama se širila fotografija računa za taksi.

Žena je za relaciju od 1,3 km, od Glavnog do Autobusnog kolodvora, platila 70 eura. Rutu od 1,3 km, od Glavnog do Autobusnog kolodvora, mušterije su plaćale i 50 eura, i 32 eura, a od Glavnog kolodvora do Dubrave čak i 92 eura.

Foto: Čitatelj 24sata

Mjesec dana prije toga javio nam se ogorčeni čitatelj, kojega je 7 km vožnje od Lisinskog do Dubrave koštalo točno 75 eura. Samo tjedan dana ranije, žena je platila 85,90 eura vožnju od Glavnog kolodvora do Vrapča.

Kada se javila Udruženju Autotaksi prijevoznika, rekli su joj da se nema kome žaliti. Kontaktirali smo i vozača, a on u cijeni nije vidio nikakav problem, dodajući da je sve poskupjelo.

Foto: 24sata

Nestvarne cijene taksija plaćale su i mušterije u Splitu. Jedan je taksist "oderao" turista u Splitu, kada mu je vožnju od trajektne luke do splitskog kazališta, što je oko 1 km vožnje, naplatio nevjerojatnih 209 eura. Na računu piše da se radilo o ruti od 5 km, pa nije posve jasno kuda je taksist točno vozio i "nabrao" tu kilometražu. Drugi slučaj u Splitu iskustvo je dviju Talijanki, koje su zatražile vožnju od luke do aerodroma. Tih 25 km vožnje, "pošteno" su platile čak 550 eura.