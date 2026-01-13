OESS prozvao pravosuđe BiH: Veličali Mladića i Karadžića, a nitko ne reagira. Nema ni kazni

Iz OESS-a su reagirali u trenutku kada brojne nevladine udruge te političke stranke u BiH upozoravaju kako državna pravosudna tijela a prije svega Tužiteljstvo BiH uopće ne reagiraju na sve raširenije istupe u kojima se veliča osuđene ratne zločince iako je to u BiH kazneno djelo još od 2021. godine.

Tadašnji visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko je na samom kraju svog mandata nametnuo izmjene kaznenog zakona po kojima je svako veličanje osoba koje su pravomoćno osuđene za ratne zločine postalo kaznenim djelom za koje je propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Kazne su propisane za osobe koje niječu počinjeni genocid ili pokušavaju opravdati taj zločin kao i zločine protiv čovječnosti.

Zatvorske kazne propisane su i za sve one koji javno učine dostupnim letke, slike i druge materijale kojima se veliča počinitelje ratnih zločina ili im na bilo koji način odaje priznanje, uključujući tu imenovanje javnih objekata, ulica i trgova po osuđenicima.

Tužiteljstvo BiH rijetko poseže za tim zakonskim odredbama i do sada je podignulo samo jednu optužnicu po kojoj je Vojin Pavlović, čelnik jedne marginalne nacionalističke udruge iz Bratunca u istočnoj Bosni osuđen na dvije i pol godine zatvora jer je veličao Ratka Mladića osuđenog na doživotni zatvor zbog počinjenih ratnih zločina.

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je 8. siječnja u govoru kojega je održao na svečanoj akademiji u Banjoj Luci otvoreno veličao Mladića i Radovana Karadžića a Tužiteljstvo BiH do sada na to nije reagiralo.

Iz OESS-a ističu kako su takvi postupci duboko uvredljivi za žrtve jer ugrožavaju pomirenje i protivni su temeljnim vrijednostima na kojima mora počivati svako demokratsko društvo.

"Misija izražava žaljenje zbog činjenice da su vodeći politički akteri i ostali nositelji rukovodećih funkcija propustili priliku spriječiti ovakve postupke, te se do ovog trenutka nisu niti distancirali od ovih događaja niti su adekvatno odgovorili na njih. Izostanak odlučne reakcije na pojave ove vrste nosi rizik od stvaranja atmosfere nekažnjivosti i šalje zabrinjavajuću poruku da se postupci ove vrste mogu tolerirati", stoji u izjavi.

Stoga su pozvali pravosuđe na učinkovitu, temeljitu i hitnu primjenu zakonom propisanih procedura ističući kako bi im to trebao biti prioritet.