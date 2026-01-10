Obavijesti

News

Komentari 2
BUHINE KUĆE

Prije 32 godine Armija BiH pobila hrvatske civile. Obitelji i dalje čekaju pravdu

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Prije 32 godine Armija BiH pobila hrvatske civile. Obitelji i dalje čekaju pravdu
U mjestu Grabovica obilježena 29. obljetnica stradavanja Hrvata ubijenih od strane Armije BiH | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

U napadu bošnjačke Armije BiH na mjesto Buhine Kuće, nadomak Viteza, 9. siječnja 1994. ubijeno je 27 hrvatskih civila i vojnika, dok je u oslobađanju tog mjesta poginulo devet vojnika Hrvatskog vijeća obrane

Admiral

Stanovnici Buhinih Kuća u središnjoj Bosni 32 godine nakon masakra 36 hrvatskih civila i vojnika još uvijek čekaju da budu procesuirani počinitelji, kao i njihovi zapovjednici, u jednom od najtežih ratnih zločina u bošnjačko-hrvatskom ratu, priopćeno je iz ureda predsjednice Federacije BiH Lidije Bradare.

U napadu bošnjačke Armije BiH na mjesto Buhine Kuće, nadomak Viteza, 9. siječnja 1994. ubijeno je 27 hrvatskih civila i vojnika, dok je u oslobađanju tog mjesta poginulo devet vojnika Hrvatskog vijeća obrane.

Najmlađa žrtva masakra u Buhinim Kućama bio je Danijel Grbavac, dječak koji nije dočekao ni drugi rođendan, a ubijen je u naručju svog oca Antuna Grbavca dok je bježao ispred napadača. Neposredno prije toga, rafalima je ubijena njegova majka, Ankica Grbavac, na kućnom pragu.

Tom prilikom položeni su vijenci i zapaljene svijeće na spomen-obilježju u tom srednjobosanskom mjestu, nakon čega je uslijedio mimohod kolone sjećanja prema groblju Topala, gdje je služena sveta misa. Župnik fra Zoran Mandić rekao je kako se sjećanje na nevine žrtve ne smije temeljiti na mržnji niti borbi protiv drugoga.

DA SE NE ZABORAVI Prije 81 godinu partizani su mučki pobili 53 Hrvata na otočiću Daksa kod Dubrovnika
Prije 81 godinu partizani su mučki pobili 53 Hrvata na otočiću Daksa kod Dubrovnika

U izjavi za medije, predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, Lidija Bradara, istaknula je kako je riječ o jednom od najtežih ratnih zločina u Središnjoj Bosni, koji ni nakon 32 godine još uvijek nije procesuiran. Naglasila je kako nekažnjavanje zločina predstavlja najveću bol za obitelji žrtava. Pozvala je na pronalazak počinitelja i njihovih zapovjednika.

„Buhine Kuće ne traže osvetu, nego istinu i odgovornost. Pravda za žrtve nije političko pitanje, nego moralna i civilizacijska obveza“, rekla je predsjednica Federacije BiH.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'
EKSKLUZIVNO

Sandra Benčić i suprug kupili stan od 115 kvadrata u centru Zagreba: 'Cijena je bila dobra'

Iako imaju manji stan u Zagrebu, zbog djece je obitelj 10 godina bila u podstanarstvu. Benčić će za rate kredita izdvajati više od prosječne plaće. Ali za novi stan to nije bilo dovoljno, pa kaže da je pomogao jedan dar...
Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor
NE MOŽE BITI JASNIJE

Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor

Ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi ne želimo imati Rusiju ili Kinu za susjede, rekao je Trump
Von der Leyen: Europa podržava prosvjednike. Na prosvjedu se pojavila izraelska zastava
ŽESTOKA POBUNA U IRANU

Von der Leyen: Europa podržava prosvjednike. Na prosvjedu se pojavila izraelska zastava

IRAN Masovni prosvjedi, potaknuti gospodarskim slomom i drastičnim padom vrijednosti nacionalne valute, izmaknuli su kontroli vlasti, koje su odgovorile gašenjem interneta i silom..

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026