Obavijesti

News

Komentari 7
OŠTAR ISTUP

Šef u Parlamentu BiH rekao da su trebali više Hrvata pobiti na Bleiburgu. HSP traži ostavku!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Šef u Parlamentu BiH rekao da su trebali više Hrvata pobiti na Bleiburgu. HSP traži ostavku!
2
Sarajevo: Treća izvanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Mioković je, kako navode, u televizijskom gostovanju "pokušao relativizirati zločine počinjene nad Hrvatima nakon Drugog svjetskog rata, posebno stradanja na Bleiburgu i Križnim putevima"

Admiral

Predsjedavajući Predstavničnog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Dragan Mioković izjavio je u programu FACE TV da su, govoreći o Bleiburgu, „trebali pobiti više Hrvata“.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine najoštrije je osudila Miokovićev istup. Kako navode u priopćenju, Mioković je u televizijskom gostovanju "pokušao relativizirati zločine počinjene nad Hrvatima nakon Drugog svjetskog rata, posebno stradanja na Bleiburgu i Križnim putevima, izjavama da su partizani „malo Hrvata ubili“.

KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI Desnica podijelila resore: DP-u Bleiburg, Dominu Jasenovac
Desnica podijelila resore: DP-u Bleiburg, Dominu Jasenovac

- Takve izjave predstavljaju grubo vrijeđanje žrtava, njihovih porodica i cijelog hrvatskog naroda, ali i opasnu povijesnu reviziju kojom se pokušavaju umanjiti ili opravdati zločini komunističkog i partizanskog režima. Riječ je o režimu koji nikada nije odgovarao za masovna ubistva, progone, logore i sustavno nasilje nad Hrvatima i drugim neistomišljenicima, a iza sebe je ostavio stotine hiljada nevinih žrtava. Posebno zabrinjava činjenica da ovakve izjave dolaze od osobe koja obnaša jednu od najviših zakonodavnih funkcija u Federaciji BiH, prenosi Radio Sarajevo.

Sarajevo: Treća izvanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH
Sarajevo: Treća izvanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Umjesto da štiti dostojanstvo svih žrtava i temeljne demokratske vrijednosti, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH javno relativizira zločine jednog totalitarnog sustava i time vrši njegovu otvorenu promidžbu. Podsjećamo da su komunizam i nacizam jednako zločinačke ideologije, što je jasno utvrdio i Europski parlament, te da nijedan totalitarni režim ne smije biti izuzet od osude. HSP BiH se dosljedno zalaže za zabranu i javnu osudu svih totalitarnih sustava i njihovih obilježja, bez izuzetaka i bez dvostrukih kriterija.

TEOLOG O 1945. Mi nismo slobodni: Društvo koje svoje mrtve pretvara u oružje samo sebi uskraćuje mir
Mi nismo slobodni: Društvo koje svoje mrtve pretvara u oružje samo sebi uskraćuje mir

Nema istinskog pomirenja bez istine, nema demokratskog društva bez suočavanja s prošlošću i nema opravdanja za umanjivanje zločina nad hrvatskim narodom. Relativizacija komunističkih zločina nije samo moralno neprihvatljiva, nego i duboko opasna jer pokazuje da ideologije koje su sijale smrt i strah nikada nisu do kraja poražene. Upravo zato danas svjedočimo ovakvim bešćutnim i krvoločnim izjavama. HSP Bosne i Hercegovine neće šutjeti na pokušaje ponižavanja hrvatskih žrtava te traži jasnu i nedvosmislenu osudu ovakvih izjava od svih političkih i društvenih aktera koji se pozivaju na demokraciju, ljudska prava i europske vrijednosti - navode iz HSP-a BiH.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom
NEMILE SCENE

VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom

Tijekom nemilog događaja 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi
IZ VIŠE KRAJEVA HRVATSKE

VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi

Snimio sam neki čudni objekt na nebu koji se micao i širio oko sebe neobičnu svjetlost. Objekt je prošao ispred mog obzora u dvije minute i nestao, izgledalo je jako čudno, kaže nam jedan čitatelj
Ovo su fotke mlade policajke zbog kojih traže da je otpuste!
SKANDAL U NEW YORKU

Ovo su fotke mlade policajke zbog kojih traže da je otpuste!

NEW YORK Dannah Battino (28) objavljivala je sadržaj na stranici za odrasle. To se pročulo nakon što su kolege počele dijeliti te fotografije. Sad je zbog svega u postaju u Queens ušla unutarnja kontrola. Kolege traže da mlada policajka dobije otkaz, sindikat je brani: 'To je njezina privatna stvar'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026