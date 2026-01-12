Šef u Parlamentu BiH rekao da su trebali više Hrvata pobiti na Bleiburgu. HSP traži ostavku!

Predsjedavajući Predstavničnog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Dragan Mioković izjavio je u programu FACE TV da su, govoreći o Bleiburgu, „trebali pobiti više Hrvata“.

Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine najoštrije je osudila Miokovićev istup. Kako navode u priopćenju, Mioković je u televizijskom gostovanju "pokušao relativizirati zločine počinjene nad Hrvatima nakon Drugog svjetskog rata, posebno stradanja na Bleiburgu i Križnim putevima, izjavama da su partizani „malo Hrvata ubili“.

- Takve izjave predstavljaju grubo vrijeđanje žrtava, njihovih porodica i cijelog hrvatskog naroda, ali i opasnu povijesnu reviziju kojom se pokušavaju umanjiti ili opravdati zločini komunističkog i partizanskog režima. Riječ je o režimu koji nikada nije odgovarao za masovna ubistva, progone, logore i sustavno nasilje nad Hrvatima i drugim neistomišljenicima, a iza sebe je ostavio stotine hiljada nevinih žrtava. Posebno zabrinjava činjenica da ovakve izjave dolaze od osobe koja obnaša jednu od najviših zakonodavnih funkcija u Federaciji BiH, prenosi Radio Sarajevo.

Sarajevo: Treća izvanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Umjesto da štiti dostojanstvo svih žrtava i temeljne demokratske vrijednosti, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH javno relativizira zločine jednog totalitarnog sustava i time vrši njegovu otvorenu promidžbu. Podsjećamo da su komunizam i nacizam jednako zločinačke ideologije, što je jasno utvrdio i Europski parlament, te da nijedan totalitarni režim ne smije biti izuzet od osude. HSP BiH se dosljedno zalaže za zabranu i javnu osudu svih totalitarnih sustava i njihovih obilježja, bez izuzetaka i bez dvostrukih kriterija.

Nema istinskog pomirenja bez istine, nema demokratskog društva bez suočavanja s prošlošću i nema opravdanja za umanjivanje zločina nad hrvatskim narodom. Relativizacija komunističkih zločina nije samo moralno neprihvatljiva, nego i duboko opasna jer pokazuje da ideologije koje su sijale smrt i strah nikada nisu do kraja poražene. Upravo zato danas svjedočimo ovakvim bešćutnim i krvoločnim izjavama. HSP Bosne i Hercegovine neće šutjeti na pokušaje ponižavanja hrvatskih žrtava te traži jasnu i nedvosmislenu osudu ovakvih izjava od svih političkih i društvenih aktera koji se pozivaju na demokraciju, ljudska prava i europske vrijednosti - navode iz HSP-a BiH.