Ofenziva konzervi: Plenković ratuje protiv lovaca na vještice

HDZ ne odustaje od ratifikacije Istanbulske konvencije unatoč velikoj ofenzivi koja je pokrenuta protiv vrha stranke predvođene Andrejem Plenkovićem.

Kako saznajemo, Predsjedništvo HDZ-a, koje nije završilo do zaključenja ovoga broja, zauzet će stav da prvo Vlada, a zatim i Sabor prihvate ratifikaciju Konvencije koja značajno bolje štiti žene od nasilja. Planiraju je usvojiti uz dodatnu izjavu koja se ograđuje od preuzimanja nekih financijskih obveza, navodi da se ne uvodi treći spol, nema rodne ideologije i da je Konvencija u skladu s Ustavom. No udar konzervativnih udruga i desnijeg dijela HDZ-a neće prestati.

Udruge Vigilare uz potporu U ime obitelji u subotu najavljuju okupljanje tisuća prosvjednika ispred sjedišta HDZ-a. Javno su objavili brojeve telefona i e-mailove HDZ-ovih zastupnika te pozvali sve svoje pristaše da zovu i pišu zastupnicima.

- Istanbulska konvencija širom otvara vrata indoktrinaciji naše djece i unučadi lažima i pseudoznanošću u vidu rodne ideologije - stoji u pozivu sljedbenicima katoličke konzervativne udruge Vigilare.

Sa svih strana

- I dalje iznose laži - odgovorila je HNS-ovka Marija Puh. Navela je da je rod uveden u zakone još 2008. godine, da je Ustavni sud zaštitio spol i rod te da se neće oduzeti suverenitet Hrvatskoj.

- Jednako kao što su nas plašili da u EU nema sira i vrhnja, tako nas sad plaše da će djeca u vrtiću birati spol - kaže Puh.

Dio HDZ-ovaca čak pušta informacije da se u stranki toliko zakuhalo da Plenković razmišlja o izborima, no to u vrhu HDZ-a opovrgavaju.

- Ne razmišlja se o izvanrednim izborima. To su spinovi. Nama je cilj stabilna Hrvatska, Vlada i provođenje reformi - tvrdi predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić. HDZ-ov potpredsjednik Sabora Željko Reiner tvrdi da u stranci nema nikakve bure, nego samo konstruktivne rasprave. HDZ ne može računati na potporu dijela stranke, među kojima su najpoznatiji Milijan Brkić, Davor Ivo Stier, Miro Kovač...

Procjena je da najviše do deset zastupnika može biti suzdržano iz vladajuće koalicije. Zato Plenković može računati na podršku četiri zastupnika Glasa i donedavno SDP-a. SDP je pak još u četvrtak donio odluku da neće podržati Konvenciju ako bude ograda poput interpretativnih izjava. Peđa Grbin je jučer rekao da će potpora SDP-a i njega osobno ovisiti i o tome što će pisati u izjavi, a kako on to ne zna, ne zna ni kako će glasati.

SDP-ovci će biti protiv?

Grbin kaže da ne zna ni hoće li biti raskola u SDP-u oko toga da jedni zastupnici podrže, a drugi ne tekst Konvencije s “ogradama” Vlade.

- Podjele ne postoje jer nismo vidjeli dokument. Ne znamo što tamo piše i hoće li ograda biti - rekao je Grbin.

Plenković je veoma žestoko napao SDP zbog najave da neće podržati Konveciju zbog “ograda” Vlade, a uporno su se borili za njezinu ratifikaciju iako je sami nisu proveli dok su bili na vlasti.

- Volio bih da oporba bude toliko bezobrazna i bahata pa da se ne usudi glasati o Konvenciji, to bi govorilo da je cijeli ovaj pokušaj bio politikanstvo. Kakav kredibilitet oni mogu imati? - rekao je Plenković.

Da bi novih podjela moglo biti i u SDP-u vidjelo se već u utorak.

- Glasat ću za Istanbulsku. Pa kome pravo, kome krivo. Nema te sile koja će me natjerati da glasujem protiv snažnije prevencije i zaštite žena od nasilja - napisala je SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac. I Gordan Maras te Mirando Mrsić najavili su glasanje za Konvenciju. Tako da ako SDP možda odluči drugačije, moglo bi se dogoditi da Konvenciju izglasa dosad neviđen “mišung” zastupnika iz HDZ-a, SDP-a, Glasa, SDSS-a, HSLS-a, dok protiv ili suzdržani budu također neki od zastupnika HDZ-a i SDP-a, ali i iz vladajuće većine poput Hrasta.

NOVI VOĐA? Davor Ivo Stier je predvodnik unutarstranačkih protivnika Konvencije. Iako je Plenkovićev prijatelj, napustio je Vladu zbog koalicije s HNS-om. Na ovom pitanju želi se nametnuti kao vođa konzervativnije struje u HDZ-u.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

IZ NAFTALINA Već je izblijedilo sjećanje na Dragu Krpinu i njegove vulgarne ispade ‘90-ih, ali je sad isplivao. Bivši profesor marksizma zaziva referendum i u ime utemeljitelja. Kaže da je Konvencija protukršćanska.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

MASOVNA AKCIJA John Vice Batarelo i Željka Markić su preko svojih udruga pozvali na prosvjed u subotu. Organizirali su masovno zvanje HDZ-ovih zastupnika da ne podrže Konvenciju. Jedni su od najglasnijih protivnika Konvencije koju smatraju protuprirodnom.

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL

POZIV S OLTARA Papa Franjo je protiv rodne ideologije, ali Vatikan Konvenciju smatra korakom naprijed u zašiti žena od nasilja. Hrvatski biskupi su još prije tri godine izvijestili da su protiv, a neki svećenici s oltara pozivaju na prosvjed i pritisak na Vladu.