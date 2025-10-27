Oglasila se policija o navodnom pokušaju otmice djeteta kod Splita: ‘Dojava nije točna’

U ponedjeljak je "kružila" informacija o navodnom pokušaju otmice djeteta u Dalmaciji. Kontaktirali smo policiju.

- Nakon što je jutros nekoliko minuta prije 8 sati zaprimljena informacija da je nepoznata osoba pokušala na području Zvečanja ugurati dijete u vozilo, policijski službenici su odmah započeli postupak provjere kako bi se utvrdilo što se točno dogodilo - javljaju iz policije.

Provedenim postupkom nije potvrđena točnost dojave,niti je utvrđeno je da bilo tko pokušao počiniti kazneno djelo.

- Svakom događaju i situaciji koja se odnosi na maloljetne osobe pristupamo posebno ozbiljno i uz dužnu pažnju kako bi utvrdili što se točno dogodilo jer tek kada se provede postupak može se informirati javnost radi čega građanima još jednom skrećemo pozornost da neprovjerene informacije ovakvog sadržaja ne prosljeđuju trećim osobama i ne dijele jer na taj način uznemiravanjem roditelja i građana mogu napraviti više štete, nego koristi - dodaju iz policije.