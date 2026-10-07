Oglasila se tvrtka nakon ispusta tamne tekućine u more u Puli: 'To je oborinska voda...'

Tamni mulj i tekućina iz cisterne, koji su završili uz more pokraj pulske cementare, su otpadne vode iz izdvojenog oborinskog sustava. Tvrdi to tvrtka Calucem, nakon što snimka čina danima zgražava javnost.

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Kratak video, čiji autor zasad nije poznat, prikazuje cisternu iz koje uz obalu istječe mulj. Snimku su Zelenoj Istri proslijedili građani koji su, kako tvrde, svjedočili događaju. Ekološka udruga potom je slučaj prijavila Državnom inspektoratu i zatražila provjeru.

Iz pulskog Calucema potvrdili su izlijev, ali i demantirali kako se radi o otpadnoj vodi, navodi HRT.

- U konkretnom slučaju vanjski izvođač sadržaj je kamionom trebao odvesti na za to predviđenu lokaciju unutar kruga tvornice. Umjesto toga, izvođač je sadržaj odložio uz područje obale, koja za takvu namjenu nije bila predviđena niti odobrena. Takvo postupanje nije standardna praksa Calucema - poručili su iz tvrtke i dodali da žale zbog ovog propusta.

No, iz Zelene Istre tvrde da bi nadležna tijela trebala utvrditi što se točno dogodilo i je li postupanje bilo u skladu s okolišnom dozvolom.

- Građani nam tvrde da su više puta vidjeli to ispuštanje. Provjerili smo okolišnu dozvolu i smatramo da to nije u skladu s okolišnom dozvolom - rekla je predsjednica Zelene Istre Irena Burba.

Sumnje da nije riječ o izoliranom slučaju iznijela je i nezavisna pulska gradska vijećnica Koviljka Aškić.

- Sumnjam da je to izolirani slučaj jer radnici ne rade na svoju ruku takve stvari. Prije nego krene ispumpavanje iz separatora trebalo bi ispuniti prateći list. Tu nema nikakve dokumentacije. To samo govori u prilog tome da to sigurno nije izolirani incident - rekla je Aškić.

Pozvala je Državni inspektorat da provjeri rad cementare, kao i moguće posljedice ovog događaja za okoliš.

Pulska cementara već desetljećima izaziva nezadovoljstvo dijela građana koji se žale na buku, prašinu i kvalitetu zraka. Pitanje utjecaja industrije na okoliš ponovno se otvorilo i nakon ovog slučaja.

Gradonačelnik Pule Peđa Grbin potvrdio je da će se na gradskoj mjernoj stanici za kvalitetu zraka uskoro proširiti mogućnosti mjerenja.

- Upravo je sada dovršen postupak javne nabave koji bi na našu mjernu stanicu za kvalitetu zraka tijekom studenoga trebao dodati nove instrumente kako bi se, pored ovoga što se sada mjeri, mogli mjeriti i sumporovodik i amonijak u zraku - rekao je Grbin.

Neovisna mjerenja koja su se provodila na području Pule ranije su, prema navodima iz priloga, pokazivala prekoračenja za zdravlje štetnih tvari, među kojima su arsen, sumporovodik i lebdeće čestice.