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VANDALIZIRALI SVETIŠTE

Oglasili se iz Međugorja nakon sramotnog vandalskog čina

Piše Iva Tomas,
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Oglasili se iz Međugorja nakon sramotnog vandalskog čina
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Foto: Hercegovina.info
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Molitveni program odvija se redovito, a svi prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju kako bi ponovno bili mjesto molitve i susreta s Gospodinom po zagovoru Kraljice Mira - priopćili su

U Međugorju su u noći na utorak vandalizirana dva poznata molitvena mjesta, kip Gospe na Podbrdu, odnosno Brdu ukazanja, i kip Gospe kod Plavog križa, piše Facebook stranica La Luce di Maria. O događaju su se oglasili i iz svetišta.

STRAVIČAN ČIN FOTO Pogledajte kako je vandal zapalio oltar i uništio kipove Gospe u Međugorju...
FOTO Pogledajte kako je vandal zapalio oltar i uništio kipove Gospe u Međugorju...
Foto: Čitatelj 24sata

- S velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto u kojem se časti Blažena Djevica Marija, Kraljica mira. Na poseban način pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od četrdeset godina u Međugorju uči: molitvom, postom i praštanjem. Molimo za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo, da ih Gospodin dotakne svojom milošću i povede putem dobra. Molimo i za mir u srcima svih ljudi. Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije: da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu - napisali su.

UŽASNUTI HODOČASNICI FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!
FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!
Foto: Snimio čitatelj 24sata

Dodaju i da svetište ostaje otvoreno hodočasnicima te da se molitveni program odvija redovito.

- Svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima. Molitveni program odvija se redovito, a svi prostori ubrzano se čiste i osposobljavaju kako bi ponovno bili mjesto molitve i susreta s Gospodinom po zagovoru Kraljice Mira - priopćili su.

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