Oglasili se iz WHO-a: Žale zbog povlačenja SAD-a, nadaju se da će se vratiti u budućnosti

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je da žali što se SAD službeno povukao iz zdravstvene agencije UN-a te da se nada da će se Washington u budućnosti vratiti aktivnom sudjelovanju.

Sjedinjene Države napustile su organizaciju u četvrtak nakon godinu dana upozoravanja da bi to naštetilo javnom zdravstvu u SAD-u i globalno.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa kritizirala je način na koji se WHO nosio s pandemijom covida-19. Trump je rekao da WHO nije djelovao neovisno od "neprimjerenog političkog utjecaja država članica WHO-a" te da je agencija od SAD-a zahtijevala "nepravedno opterećujuće uplate" koje su bila nesrazmjerne iznosima koje su dale druge, veće zemlje, poput Kine.

WHO je izjavio da stoji iza svog odgovora na "neviđenu globalnu zdravstvenu krizu" uzrokovanu pandemijom, dodajući da su "sustavi koje smo razvili i kojima smo upravljali prije, tijekom i nakon izvanredne faze pandemije, a koji rade 24 sata dnevno 7 dana u tjednu, pridonijeli sigurnosti svih zemalja, uključujući SAD."