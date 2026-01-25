Obavijesti

News

Komentari 0
TRUMP IH NAPADAO

Oglasili se iz WHO-a: Žale zbog povlačenja SAD-a, nadaju se da će se vratiti u budućnosti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Oglasili se iz WHO-a: Žale zbog povlačenja SAD-a, nadaju se da će se vratiti u budućnosti
Foto: Dado Ruvic

WHO je izjavio da stoji iza svog odgovora na "neviđenu globalnu zdravstvenu krizu" uzrokovanu pandemijo

Admiral

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je da žali što se SAD službeno povukao iz zdravstvene agencije UN-a te da se nada da će se Washington u budućnosti vratiti aktivnom sudjelovanju.

Sjedinjene Države napustile su organizaciju u četvrtak nakon godinu dana upozoravanja da bi to naštetilo javnom zdravstvu u SAD-u i globalno.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa kritizirala je način na koji se WHO nosio s pandemijom covida-19. Trump je rekao da WHO nije djelovao neovisno od "neprimjerenog političkog utjecaja država članica WHO-a" te da je agencija od SAD-a zahtijevala "nepravedno opterećujuće uplate" koje su bila nesrazmjerne iznosima koje su dale druge, veće zemlje, poput Kine.

WHO je izjavio da stoji iza svog odgovora na "neviđenu globalnu zdravstvenu krizu" uzrokovanu pandemijom, dodajući da su "sustavi koje smo razvili i kojima smo upravljali prije, tijekom i nakon izvanredne faze pandemije, a koji rade 24 sata dnevno 7 dana u tjednu, pridonijeli sigurnosti svih zemalja, uključujući SAD." 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu
IPAK JE AI

Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu

Svi su komentirali da je stvarni skok Kolinde Grabar Kitarović u ledeno more AI, pa mi je došla inspiracija za post i fotografije. AI multimedijom se bavim već više od dvije godine, kaže fotograf Rezo za 24sata
FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali
OPSADNO STANJE U ZAGREBU

FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali

Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ , napisala je zastupnica...
Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali
STRAVA IZ MINNESOTE

Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti potvrdilo je da je 37-godišnji muškarac, koji je u subotu ujutro ubijen u Minneapolisu, bio naoružan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026