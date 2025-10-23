Pazite se, stiže gadno nevrijeme

Grmljavinska nevremena, obilne oborine, pad temperatura... Pred nama je period promjenjivog i nestabilnog vremena, za Hrvatsku su na snazi brojna upozorenja...

StartFragment - Promjenljivo, na zapadu i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu te vjetrovito. Kiša će većinom padati na Jadranu i uz njega, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje obilna. Glavnina kiše stiže prema večeri i u noći kada lokalno može biti i nevremena. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u gorju ponegdje i olujan. Na Jadranu jugo u jačanju na jako do olujno, a navečer će okretati na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 17 do 22, na krajnjem istoku i do 24 °C, stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak, 23. listopada.

Foto: DHMZ

Za četvrtak su gotovo za cijelu Hrvatsku na snazi meteoalarmi. Narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, na snazi je za gospićku i riječku regiju zbog vjetra i kiše. Za riječku regiju stoji upozorenje i na grmljavinska nevremena.

- Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima - poručuju iz DHMZ-a...

Foto: DHMZ

Splitska, dubrovačka i kninska regija pod žutim su upozorenjem zbog vjetra i grmljavinskih nevremena, za zagrebačku i karlovačku oglašeno je žuto upozorenje zbog vjetra. Za osječku regiju nema upozorenja.

I cijeli obalna Hrvatska je pod meteoalarmima zbog vjetra. Zapadna obala Istre, Kvarner i Kvarnerić te područje Velebitskog kanala su pod narančastim upozorenjem, Dalmacija je pod žutim upozorenjem...

- Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Lokalni pljuskovi najvjerojatniji su poslijepodne u sjevernim krajevima gdje mogu biti praćeni prolazno pojačanim vjetrom, a rano ujutro praćeni grmljavinom na krajnjem jugu. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar već ujutro u okretanju na slab do umjeren jugozapadnjak. Na Jadranu će umjeren i jak zapadnjak i sjeverozapadnjak, na udare ponegdje i olujan, postupno slabiti. Najniža temperatura zraka od 7 do 11, na Jadranu od 12 do 17. Najviša dnevna između 13 i 17, na moru od 17 do 21 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 24. listopada.

Foto: DHMZ

U petak je za cijelu Hrvatsku izdano žuto upozorenje zbog vjetra. Za dubrovačku regiju na snazi je i žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena.

- Promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša, u petak te u drugom dijelu nedjelje i pljuskovi praćeni grmljavinom, u Dalmaciji i obilnijom oborinom. U subotu ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u petak u noći te ponovno poslijepodne prolazno će okrenuti na umjeren do jak sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren do jak, na udare olujan zapadni vjetar poslijepodne u petak će malo slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni. U subotu i nedjelju većinom umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka u postupnom padu, osobito na kopnu - stoji u prognozi DHMZ-a za nastavak tjedna.

Foto: DHMZ

