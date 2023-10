Oglasio se Kijev: Prvi rezultati zajedničke proizvodnje oružja sa SAD-om stižu do kraja godine

Ukrajina očekuje prve rezultate zajedničke proizvodnje sustava protuzračne obrane sa Sjedinjenim Državama do kraja godine, rekao je vladin ministar u intervjuu objavljenom u srijedu.

Oleksandr Kamišin, ministar strateških industrija, rekao je za medijsku kuću nv.ua da su dvije zemlje već počele raditi na zajedničkoj proizvodnji nakon prošlomjesečnog posjeta ukrajinskog izaslanstva Washingtonu.

"Tijekom našeg posjeta Sjedinjenim Državama, dobili smo ne samo još jedno jamstvo kontinuirane financijske i vojne potpore, već i potvrdu spremnosti da radimo na zajedničkoj proizvodnji sustava protuzračne obrane", rekao je Kamišin u intervjuu. "Već smo počeli raditi na tome."

Kamišin je rekao da će se prvi rezultati zajedničke proizvodnje moći vidjeti do kraja godine, ali nije pojasnio znači li to da će prvi zajednički izgrađeni sustav do tada biti spreman.

Šef ureda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog prošli tjedan je rekao da se očekuje da stručnjaci uskoro stignu u Ukrajinu kako bi se izradili planovi za proizvodnju vojne opreme, uključujući protuzračnu obranu.

Kijev je pojačao napore da poveća domaću proizvodnju oružja jer je 19 mjeseci nakon početka ruske invazije potražnja za oružjem i streljivom naglo porasla duž linije bojišnice od 1000 kilometara.

