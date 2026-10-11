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ODMAZDA KIJEVA

Rad 'ruskog Googlea' prekinut nakon napada dronom, nitko nije ozlijeđen u eksploziji

Piše HINA,
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Rad 'ruskog Googlea' prekinut nakon napada dronom, nitko nije ozlijeđen u eksploziji
Foto: SOCIAL MEDIA
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U napadu dronom oštećen je ruski podatkovni centar Yandex istočno od glavnoga grada i poremećen rad tog objekta, objavio je u nedjelju tehnološki div

Yandex, koji se često naziva „ruskim Googleom”, upravlja najpopularnijom internetskom tražilicom u zemlji, kao i aplikacijama za naručivanje hrane i taksi usluge, kojima se služe deseci milijuna ljudi.

Napad, treći prijavljeni u roku od tjedan dana, mogao bi upućivati na početak nove kampanje odmazde Kijeva usmjerene na rusku internetsku infrastrukturu, nekoliko tjedana nakon što je Moskva počela napadati podatkovne centre u Ukrajini.

- Uslijed napada bespilotnom letjelicom oštećena je infrastruktura podatkovnog centra Yandex u Vladimiru - objavila je tvrtka u obavijesti o prekidu usluga na Telegramu.

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U napadu nitko nije ozlijeđen, priopćio je Yandex, dodajući da su hitne službe na mjestu događaja te da tvrtka procjenjuje mogućnosti za ponovnu uspostavu rada.

- Rad podatkovnog centra u potpunosti je obustavljen - dodala je tvrtka, savjetujući korisnicima da aktiviraju planove za oporavak od problema jer platforma radi u hitnom režimu.

- Preostala konfiguracija resursa smatra se nestabilnom - priopćila je tvrtka, upozorivši da bi moglo doći i do prekida komunikacije s tehničkom podrškom dok timovi procjenjuju štetu.

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U petak je Yandex objavio da je u napadu dronom oštećen podatkovni centar u kaluškoj regiji, zbog čega je nekoliko modula stavljeno izvan funkcije, a pojedine usluge su u prekidu.

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Noć prije toga, u napadu je izbio požar u objektu Yandexa u rjazanskoj regiji, što je izazvalo velike prekide u radu koji su pogodili platforme za promet i internetsku trgovinu.

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